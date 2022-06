Karen Kokeshi: «Aggredita da due uomini che mi hanno strappato il telefono dalle mani»

«20 minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredito, mi hanno lanciato sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani». Lo ha denunciato sul proprio profilo Instagram Karen Rebecca Casiraghi, meglio conosciuta come Karen Kokeshi, youtuber e influencer 27enne originaria di Verona, attualmente fidanzata con Fabio Rovazzi.

Come riferiscono i colleghi di MilanoToday, l'episodio avrebbe avuto luogo nel capoluogo lombardo la sera del 31 maggio. Kokeshi ha raccontato quanto accaduto in una story su Instagram: secondo le sue parole, stava rincasando utilizzando Google Maps per trovare il giusto percorso, quando è stata aggredita da due uomini che l'avrebbero rapinata dello smartphone.

«Ero terrorizzata - scrive la 27enne accompagnando il racconto a un'immagine delle sue ginocchia escoriate -. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando.

Avviso tutti i miei amici - ha spiegato l'influencer - che se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò uno provvisorio».