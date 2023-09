Christen, il sogno NBA spezzato da un tragico bagno nel lago di Garda

«Tutta la Cestistica, Direttivo, Staff, allenatori, atleti dirigenti e genitori, e anche Basket Team Verona, si stringe attorno alla famiglia del nostro Christen, venuto improvvisamente a mancare in modo tragico ieri a Peschiera del Garda.

Era un ragazzo straordinario, solare che voleva far diventare il basket la sua vita. Christen voleva stare sempre in campo con i suoi compagni di squadra dell’Under 14.

Vogliamo ricordarlo con il suo contagioso sorriso e la voglia di vivere di un ragazzone del 2010, certi che anche lassù continuerà a fare canestro e a giocare con noi.

Ciao Christen».

È questo il messaggio pubblicato nella mattinata di martedì dall'A.S. Cestistica Verona, sulla propria pagina Facebook, dopo la tragedia avvenuta nel pomeriggio di lunedì a Peschiera del Garda e che è costata la vita a Christen Onohio Oni, di soli 13 anni.

Di origine nigeriana, nato e cresciuto a Verona, lunedì pomeriggio il giovane e un paio di amici si sono diretti nel Comune situato sulle coste del lago per una giornata spensierata. I tre si sarebbero fermati sul prato davanti a Porta Verona, dalla quale si accede al centro dopo aver superato il ponte ornato di fiori, sotto il quale "s'incontrano" Mincio e Garda.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 15.30 i tre si sarebbero tuffati in acqua nonostante il divieto di balneazione, ma Christen non sarebbe più riemerso. In quel punto il fondale non è particolarmente profondo, ma l'acqua scura avrebbe impedito agli amici di individuare il 13enne ed è stato lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in particolare le squadre di terra e quella nautica provenienti da Bardolino, oltre all'elicottero Drago 149 e ai sommozzatori di Venezia che si trovavano già sul lago per alcune attività di addestramento, oltre alla Polizia nautica uscita con due moto d'acqua.

Christen è stato trovato ad una decina di metri dal punto in cui era entrato in acqua e una volta riportato sulla terra è stato affidato al 118, ma ogni tentativo di rianimare il 13enne purtroppo è risultato vano.

Alto 1,90 metri, Christen era un tesserato della Cestistica Verona, con la quale coltivava la sua passione per il basket. In quella società vi era arrivato grazie a Roberto Dalla Vecchia, leggenda della pallacanestro gialloblu e allenatore nella società veronese, come racconta in lungo post su Facebook la moglie dell'ex capitano della Scaligera, Luisa Crestani: «Un paio di anni fa un ragazzino si presentò a Roby chiedendogli di poter giocare a basket. Roby gli disse che non avendo lui mai giocato a basket prima di allora, avrebbe avuto difficoltà ad inserirlo con gli altri ragazzi della sua età.

Era stato tratto in inganno dall'altezza, ma anche dall'educazione, dai modi gentili e dalla maturità di questo ragazzo che dimostrava ben più dei suoi 11 anni.

Una volta scoperto che si trattava di un bambino lo prese sotto la sua ala ricordando bene i suoi inizi, quando i suoi genitori non avevano la macchina e lui spesso si faceva a piedi dalla sua casa di Bolzano Vicentino alla palestra di Vicenza per potersi allenare. Quindi iniziò a portarsi Cri in palestra con lui tutte le volte che poteva allenarlo. Viveva con la mamma proprio dietro al nostro negozio e spesso per andare in palestra arrivava in anticipo e mi raccontava di quanto fosse felice di poter giocare a basket, quanto era orgoglioso di arrivare in palestra con Roby che nel frattempo era diventato il suo idolo indiscusso e quanto sognava di diventare un giorno un campione NBA. E Roby non smorzava i suoi sogni perché il ragazzo aveva i numeri, non solo il fisico, ma soprattutto tantissima voglia di crescere e migliorare. Gli ricordava sempre che però prima veniva la scuola che Roby aveva prematuramente interrotto e lui lo rassicurava raccontandogli i suoi successi scolastici.

Quando ieri sera dalla società hanno chiamato Roby per cercare di capire se avesse notizie di Cri perché c'era stato un grave incidente e un ragazzino era annegato nel lago di Garda e dalla descrizione si era pensato a lui, credo che Roby abbia vissuto in un attimo tutti i suoi sogni di ragazzino. Anche lui sognava di diventare un giorno un grande giocatore, anche lui non aveva dei genitori che correvano avanti e indietro dalle palestre per farlo allenare, anche lui faceva il bagno dove forse non sarebbe stato il caso, non aveva il Garda, ma il fiume vicino a casa sua. Purtroppo è immediatamente arrivata la conferma. Quel ragazzino era Cri. Ieri il lago se l'è portato via e con lui tutti i suoi sogni. Riposa in pace Cri e un abbraccio forte alla tua mamma».