Centopercentoanimalisti, blitz al Gavagnin: striscione in difesa degli orsi del Trentino

In occasione della partita del 19 marzo tra Virtus Verona e Trento, i militanti di Centopercentoanimalisti sono stati protagonisti di un nuovo blitz. All'alba di domenica infatti hanno affisso sui cancelli dello stadio Gavagnin - Nocini a Verona, «uno striscione in difesa degli orsi uccisi e minacciati di morte in Trentino».

«Dopo il blitz della settimana scorsa a Sesto San Giovanni - recita la nota diffusa dall'associazione -, con lo striscione abbiamo ribadito e chiesto alla società del Trento di prendere posizione, di dissociarsi dalle scelte crudeli della giunta provincia autonoma di Trento.

Ricordiamo a tutti trentini e al loro presidente: gli animali liberi non sono di loro proprietà, di cui possono disporre al proprio uso, ma sono patrimonio comune di tutti. E soprattutto sono creature viventi e senzienti, che hanno diritto di vivere al sicuro. Allo stesso modo non è di loro proprietà nemmeno la montagna, patrimonio dell'umanità, dove hanno la fortuna (senza merito) di abitare, e che è stata rovinata dagli speculatori di ogni tipo (turismo, edilizia, disboscamenti). I politici Trentini sono l'espressione dei peggiori speculatori, oltre ad esser succubi della lobby dei cacciatori, che detta legge in regione».

Concludono poi da Centopercentoanimalisti: «Pensiamo sarebbe da riconsiderare la famosa "Autonomia" di cui il Trentino gode, ma di cui dimostra di non fare buon uso».