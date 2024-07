Centopercentoanimalisti, striscione affisso alla sede dell'Hellas: "Ritiro in Trentino? Anche no! W gli orsi!"

È scattato nella tarda serata di lunedì 8 luglio il blitz dei militanti del movimento Centopercentoanimalisti, che sono recati presso la sede dell'Hellas Verona, dove hanno affisso uno striscione sui cancelli dell’ingresso: "Ritiro in Trentino? Anche no! W gli orsi!".

Anche quest'anno il club scaligero «andrà in ritiro in Trentino, una terra dove gli orsi vengono condannati all’ergastolo (Casteller) o vengono fatti fuori senza scrupoli», sottolineano gli animalisti, che poi proseguono: «Lo scorso anno i gialloblù si salvarono alla fine del campionato, sarebbe già dovuto essere un segnale palese, tornare in Trentino non crediamo sia stata una buona idea».

«Ovviamente auguriamo al Verona di fare un ottimo campionato, ma invitiamo i dirigenti in futuro a riflettere sulla scelta del ritiro», hanno concluso.