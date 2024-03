Ritrovata nella notte in città la 53enne di Lugagnano scomparsa

Si sono concluse nella notte tra martedì e mercoledì, con esito fortunatamente positivo, le ricerche della 53enne di Lugagnano di cui non si avevano più notizie dall'11 marzo.

La donna si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione e di lei si erano perse le tracce. Dopo l'allerta lanciata dai familiari, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, insieme a carabinieri e polizia locale avevano dato il via alle ricerche.

I pompieri l'avrebbero individuata nelle ore notturne grazie alle immagini di alcune telecamere, successivamente è stata la polizia locale di Verona ad individuarla in città.

Dieci anni fa la donna era stata protagonista di un episodio simile: dopo essersi allontanata da casa, era stata trovata 5 giorni dopo, sempre in buone condizioni, mentre passeggiava lungo la ciclabile del Chievo.