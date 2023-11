Ancora disperso sul Corno d'Aquilio, vanno avanti le ricerche del 40enne

Sono riprese nella mattinata di venerdì le ricerche dell'escursionista che risulta disperso nella zona del Corno d'Aquilio da oramai due giorni. Si tratta di Daniele Foghin, 40enne originario di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, ma da tempo residente a Mozzecane, conosciuto sui social anche come «Dad in trek».

Il 40enne era partito intorno alle 5.30 del 1° novembre per completare un giro ad anello e rientrare per mezzogiorno a casa. Alle 8.20 c'è stato l'ultimo contatto, quando ha inviato alla moglie la foto dalla cima, dopodiché non ha più dato risposta a messaggi e chiamate, mentre la sua auto è stata rinvenuta in località Tommas alle 16.

È scattato a quel punto il protocollo di ricerca della prefettura, che ha attivato Soccorso alpino, vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine. Nonostante l'impiego di numerose unità, cani molecolari compresi, non sarebbero ancora state trovate tracce del 40enne, che un'escursionista avrebbe incontrato quella mattina sulla cima del Corno d'Aquilio, confermando la sua intenzione di raggiungere il sentiero dei Contrabbandieri.

Venerdì mattina le attività sono andate avanti dopo il cambio dei personale. I vigili del fuoco hanno comunicato che per la giornata di oggi verranno utilizzati anche dei droni, per battere una superficie ancora più grande, nella speranza di riuscire ad individuare il 40enne.