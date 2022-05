Scoperto dal fiuto del cane antidroga, 34enne viene fermato in stazione con dell'hashish

Un cittadino italiano, di 34 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Verona.

Il tutto si sarebbe verificato nella mattinata di giovedì, nel corso dei controlli straordinari “Rail Safe Day”, svolti dalla polizia di stato in collaborazione con l’unità cinofila della guardia di finanza di Villafranca.

L'uomo è stato fermato in stazione, dopo che il pastore tedesco Zac lo ha indicato alle forze dell'ordine: accompagnato negli uffici di polizia, il fiuto del cane ha permesso agli agenti di trovare nello zaino del ragazzo, ben nascosto, un involucro contenente circa 40 grammi di hashish, che è stato sequestrato.

Numerosi i precedenti per spaccio alle spalle del 34enne arrestato, che ha poi visto il giudice convalidare il provvedimento a suo carico.