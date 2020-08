Ferita al volto dalla caduta di un sasso sul Carega: 27enne portata in ospedale

Su richiesta della centrale operativa di Trento, alle 13.20 circa di sabato l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Rifugio Fraccaroli, dove era arrivata una escursionista, rimasta ferita al volto dalla caduta di un sasso. La ragazza, 27 anni, di Verona, che si trovava col compagno che l'aveva assistita fino a quel momento, è stata presa in carico dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso sbarcati in piazzola. Dopo averle prestato le prime cure per un sospetto trauma cranico e per una ferita allo zigomo, i soccorritori hanno caricato a bordo l'infortunata per trasportarla fino all'ospedale di Borgo Trento.

