Fatture false e bancarotta per favorire i Casalesi, 18 indagati

Tra i vari illeciti a loro contestati c'è anche quello di aver provocato il fallimento di un'azienda con sede a Verona, spolpandola di soldi, materiali, attrezzature e contratti d'appalto del valore complessivo di 5 milioni di euro. Sono 18 i soggetti a cui oggi, 23 maggio, la procura di Firenze ha notificato l'avviso di conclusione di un'indagine incentrata su un gruppo imprenditoriale vicino al clan dei Casalesi.

Diversi i reati ipotizzati dalla procura toscana, tra cui l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento fraudolento di valori e la bancarotta fraudolenta. Di questi reati, a vario titolo, sono indagati 18 persone originarie o residenti tra le province di Grosseto, Caserta, Roma, Pordenone, Messina, Massa Carrara, Brescia, Vicenza e Trento.

Inoltre, tra i destinatari dell'avviso di conclusione di indagini, ci sono anche due società a responsabilità limitata di Grosseto, che avrebbero agevolato l'attività del clan camorristico dei Casalesi.

L'inchiesta abbraccia un arco temporale che parte dal 2019. In questi cinque anni, il presunto gruppo criminale avrebbe compiuto una serie di reati economico-finanziari con cui avrebbero anche favorito e rafforzato i Casalesi.

Al centro dell'indagine c'è un imprenditore casertano, trasferitosi a Grosseto e operante nel settore edile. L'uomo era stato condannato a Napoli per estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver agevolato il gruppo criminale di Vincenzo Zagaria. L'imprenditore avrebbe reimpiegato almeno 300mila euro attraverso società intestate a suoi prestanome. Secondo l'accusa, questi capitali avrebbero avuto una provenienza illecita, riconducibile a un uomo contiguo al clan dei Casalesi a sua volta imputato per auto-riciclaggio e frode fiscale e coinvolto in altre indagini in materia di criminalità organizzata di matrice camorristica.

Le investigazioni hanno toccato anche la provincia scaligera perché, nel corso delle attività, sono stati raccolti elementi su di una bancarotta contestata all'imprenditore casertano residente a Grosseto ed altri imprenditori vicini al clan dei Casalesi, che avrebbero depauperato una società a responsabilità limitata di Verona, cagionandone il fallimento. Gli indagati avrebbero distratto fraudolentemente valori quantificabili in quasi 5 milioni di euro in favore di altre imprese a loro riconducibili.