Minore salva uomo colpito da malore, Zaia: «Un vero modello»

Sono arrivate anche dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia le congratulazioni a Matteo Ridolfi, il 14enne di Colognola ai Colli che ha salvato un uomo in arresto cardiaco. «Bravo Matteo - ha dichiarato Zaia - Ha dimostrato quello che a molti adulti troppo spesso non riesce: superare la tentazione di girare la testa dall’altra parte e assumersi la responsabilità di fronte ad un’emergenza e alla richiesta di aiuto. Quando troppo facilmente i giovani di oggi vengono dipinti con un’accezione poco fiduciosa, dobbiamo andare oltre ai fatti negativi, non generalizzare e pensare ai ragazzi come lui. È un vero modello per quelli della sua generazione ma, sono convinto, ce ne sono molti altri come lui e sono coloro che indicano la via».

Domenica scorsa, 18 febbraio, un 65enne di Caldiero stava lavorando in un orto della località di Pieve, a Colognola ai Colli. Nel primo pomeriggio, l'uomo si è sentito male e si è accasciato a terra. Matteo Ridolfi lo ha visto e non ha fatto finta di nulla, come invece hanno fatto altri passanti, ma ha prestato un primo soccorso al 65enne. In attesa dell'elicottero del 118, il 14enne è rimasto in contatto telefonico con il personale medico del Suem, che ha fornito al giovane le indicazioni per praticare correttamente un massaggio cardiaco. All'arrivo dell'ambulanza e dell'elicottero, gli operatori sanitari hanno proseguite le manovre salvavita ed hanno poi trasportato il 65enne all'ospedale di Borgo Trento.

E mentre la sindaca di Colognola ai Colli Giovanna Piubello ha annunciato un premio per Matteo Ridolfi, il presidente della Regione Zaia ha detto: «Non ci sono soltanto prontezza e intelligenza nel gesto di Matteo. Sicuramente ci sono anche sensibilità, educazione, senso civico e disponibilità».