A rischio abbandono dopo sfratto giudiziario, 11 gatti salvati da sportello Lav

Il rapido intervento dello sportello contro i maltrattamenti di animali di Verona ha permesso di mettere in salvo otto gatti adulti e tre cuccioli che, dopo uno sfratto giudiziario, rischiavano di rimanere senza acqua, cibo e affetto.

L'arrivo di un ufficiale giudiziario ha cambiato la vita di undici gatti e dell'uomo che si prendeva cura di loro. L'ufficiale ha dovuto dare esecuzione ad uno sfratto giudiziario e questo ha obbligato il proprietario dei gatti a lasciare l'appartamento in cui viveva. L'uomo, però, non ha potuto portare subito via gli animali, perché non aveva ancora trovato una nuova sistemazione. E così, il proprietario dei gatti ha deciso di lasciarli nell'appartamento sotto sfratto, trovando un accordo verbale con il padrone di casa.

L'accordo era che il proprietario degli animali avrebbe potuto entrare in casa per dar loro da mangiare, cambiare l'acqua e pulire le lettiere. Un accordo, però, non rispettato. «Il padrone di casa non solo ha negato l’accesso in casa come pattuito ma, avendo tutta la fretta di rientrare nel pieno possesso del suo appartamento, ha minacciato di liberarsi di queste povere bestiole abbandonandole per strada. Per fortuna il proprietario dei gatti, non sapendo a chi rivolgersi, ne ha parlato con un conoscente che non ha esitato a rivolgersi allo sportello contro i maltrattamenti di Verona e siamo potuti subito intervenire», ha raccontato Annarita D'Errico, responsabile nazionale sportelli contro il maltrattamento di Lav.

Capita subito la gravità e l'urgenza della situazione, lo sportello Lav ha chiesto immediato intervento all'ufficio tutela animali del Comune di Verona. Gli addetti del Comune hanno constatato la presenza dei gatti in casa in condizioni di oggettiva difficoltà, visto che non mangiavano da giorni. Il loro proprietario, non avendo ancora trovato un alloggio definitivo, ha pensato al bene di suoi gatti e li ha ceduti. Gli undici animali sono stati quindi portati in un rifugio-pensione convenzionato in attesa di essere sterilizzati e poi affidati a famiglie che se ne prenderanno cura.

«Questa avventura si è conclusa per fortuna positivamente, ma poteva avere risvolti ben peggiori se solo non fossimo intervenuti tempestivamente - ha concluso D'Errico - Per i mici salvati tutto questo sarà solo un brutto ricordo».