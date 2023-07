Verona baciata dal 10eLotto: vinti ben 105 mila euro nell'ultimo concorso

Veneto in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 27 luglio, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite a Verona: la più alta un “9" da 100 mila euro messo a segno in un'estrazione frequente, seguita da un “8 Doppio Oro” da 5 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 18,7 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.