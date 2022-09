Corso per guardie zoofile Enpa 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Le finalità dei Corso per Guardie Zoofile ENPA sono quelle di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza del ruolo delle Guardie Zoofile e sviluppare capacità tecniche operative per la tutela di animali e ambiente sul territorio della Provincia di Verona. A seguito del superamento di un esame interno verrà richiesto il rilascio del decreto prefettizio e con esso sarà possibile, nell’ambito territoriale di tutta la provincia di competenza, far rispettare regole e leggi a tutela degli animali e ambiente.

Il corso si svolgerà di domenica con orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e saranno previste uscite integrative sul territorio a completamento della preparazione pratica. Due domeniche al mese da Febbraio a Maggio 2023 Il corso è gratuito ma è obbligatorio essere soci ENPA in regola con tessera e assicurazione anno 2022, pertanto si richiede di rivolgersi alla segreteria ENPA in via Barsanti, 19b per regolarizzare la propria posizione. Verrà fissato un incontro in cui si formalizzeranno le richieste di partecipazione al corso e faremo un colloquio individuale.

Per ulteriori informazioni e aderire al corso inviare una mail a: ggzz.verona@enpa.org.