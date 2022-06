Chiaretto di Bardolino: al via la terza edizione di "100 note in rosa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Torna 100 Note in Rosa, la rassegna ideata e promossa dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e dal Bardolino e dal Consorzio del formaggio Monte Veronese Dop che coinvolge i wine bar e i ristoranti della città di Verona, della provincia e del lago di Garda con decine di concerti live di giovani artisti emergenti. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua terza edizione, prevede un fitto calendario di appuntamenti musicali nei plateatici dei locali aderenti all’iniziativa. Ogni esibizione dal vivo sarà accompagnata dall’Aperitivo di Verona, a base di Chiaretto di Bardolino, il vino rosa della sponda orientale del lago di Garda, leader italiano del settore, accompagnato dal formaggio Monte Veronese, in un abbinamento tutto all’insegna della territorialità.

Darà il via alla rassegna, alla Tenuta San Martino di Legnago (Verona), l’evento È gradito l’abito rosa, una serata per dare il benvenuto all’estate e per scoprire le migliori espressioni di Chiaretto di Bardolino. Un ricco buffet accoglierà gli ospiti a partire dalle 19.30, assieme alle note della musica dal vivo. Alle 20, invece, è in programma una masterclass dedicata alle grandi annate di Chiaretto di Bardolino a confronto con alcuni rosé francesi. Quest’anno, inoltre, 100 Note in Rosa è anche parte integrante del programma del Mura Festival di Verona, dove il Chiaretto di Bardolino sarà il protagonista dell’appuntamento domenicale a San Bernardino con gli Aperitivi musicali al Tramonto, accompagnati di volta in volta da diversi musicisti.

Gli eventi della rassegna 100 Note in Rosa sono in programma per tutta l’estate, con una coda nel primo autunno. I musicisti interessati a esibirsi durante 100 Note in Rosa possono inviare la candidatura a DOC Servizi di Verona, alla quale è affidata la direzione artistica della manifestazione e che, assieme a Studioventisette, supporta i locali nella realizzazione delle serate. Gli appuntamenti saranno condivisi sui profili social del Chiaretto di Bardolino e del formaggio Monte Veronese, dove verranno puntualmente pubblicati luoghi e date dei concerti di 100 Note in Rosa.