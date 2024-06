Ville da sogno in vendita al Lago di Garda, ambienti raffinati e panorama spettacolare

Un resort unico al mondo che, perfettamente integrato nel paesaggio circostante, ospita scenografiche ville di design firmate da archistar di fama internazionale. Eden Reserve a Gardone Riviera è un vero e proprio gioiello dell’architettura contemporanea affacciato sul Lago di Garda. Qui, Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso, propone la vendita di due residenze realizzate da David Chipperfield e Richard Meier. Capolavori dal design inconfondibile, caratterizzato da forme geometriche e grandi vetrate con vista mozzafiato.

Villa Chipperfield (Ovest)



Terminata nel 2015 e firmata dall’architetto David Chipperfield, questa sofisticata villa - “sorella” della Chipperfield (Nord) all’interno dello stesso resort - si distingue per pulite linee geometriche disegnate dalla pietra chiara locale. Protagoniste assolute dei 3 edifici che compongono la villa in un gioco di forme cubiche sono le vetrate lungo tutte le facciate: imponenti, creano un dialogo di luce tra interni ed esterno, regalando una vista impareggiabile sul Lago di Garda, sulle terrazze integrate che caratterizzano la proprietà e sulla piscina a sfioro.

Con una superficie complessiva di 1130 mq, Villa Chipperfield presenta 4 camere e 6 bagni, con ambienti confortevoli e panorami spettacolari grazie alla posizione strategica sulla collina.

L'ingresso principale dalla villa principale, si fonde con la sala da pranzo al piano terra, mentre al piano superiore lo studio e le aree living offrono un'atmosfera accogliente, arricchita da una libreria e un camino. Il piano inferiore ospita un altro soggiorno e tre ampie camere da letto matrimoniali, ciascuna con cabina armadio walk-in e bagno en suite. Completano la proposta una dépendance dotata di spa e sala fitness, una guest-house e un garage doppio.

Villa Meier

Caratterizzata da eleganti forme cubiche anche Villa Meier, una futuristica residenza su tre piani, disegnata dall’archistar Richard Meyer e terminata nel 2014. Ispirato dall’architettura di Le Corbusier, Meier ha progettato questa villa per catturare la luce del Lago di Garda in tutte le sue sfumature: "ciò che ci interessa – spiega - è la luce come materiale da costruzione e la vista come fonte di ispirazione". La villa infatti, con una superficie complessiva di 851 mq, si presenta come una vera e propria opera d’arte incastonata nella collina, con candide pareti esterne e ampie vetrate che inondano di luce gli interni.

Il pianterreno offre un ingresso accogliente che conduce alla stanza degli ospiti con bagno en-suite, alla vinoteca, alle saune e alla terrazza con piscina a sfioro, una vera oasi di relax che offre una vista mozzafiato sul lago.

Il piano superiore ospita il soggiorno con un elegante camino svedese, la sala da pranzo con cucina a vista e la cucina di servizio con accesso alla lavanderia. All'ultimo piano si trovano un luminoso spazio studio, una master room e due stanze matrimoniali con bagno en-suite e vista panoramica.

A completare la proposta, un garage interrato con accesso diretto tramite ascensore.