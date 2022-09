⭕ Luce e gas da capogiro, anche in Veneto arriva lo 'sciopero' per il caro bollette

Anche in Veneto il Codacons lancia l'allarme: dal primo ottobre si rischia per il gas il “raddoppio delle bollette” e per l’energia elettrica un aumento vertiginoso dei costi, dato che il prezzo medio unico nazionale arriva a 300 euro a Megawattora, per una spesa annua che aumenterá del 178% in 2 anni. Secondo l’Ircaf (Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione) sommando le bollette di gas e energia del 2022, il costo annuo della famiglia tipo è pari a 3.454,5 euro.

Per questo motivo il Codacons ha lanciato una protesta contro i rincari abnormi delle tariffe di luce e gas,proclamando in tutta Italia e anche nella nostra regione lo “Sciopero delle bollette” ed offrendo assistenza legale agli utenti schiacciati dal caro-energia che vogliono sospendere il pagamento delle fatture.

Come aderire allo Sciopero delle bollette

Si tratta di una iniziativa di solidarietà sociale basata sulle norme del codice civile e sulla Costituzione Italiana, e tesa a consentire alle famiglie che hanno difficoltà economiche di sospendere in questo momento di emergenza il pagamento delle bollette. Come? versando solo parzialmente gli importi delle fatture, in virtù della causa di forza maggiore e sulla base delle disposizioni del nostro codice civile. L’art. 1256 c.c. prevede infatti che “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.

Gli utenti del Veneto, a partire da oggi, potranno scaricare sul sito del Codacons un modulo da inviare alla propria società di fornitura di gas e luce, in cui si comunica formalmente di essere costretti a sospendere il pagamento integrale della bolletta, provvedendo al pagamento della fattura in modo parziale, versando cioè un acconto pari al 20% della bolletta, in quanto impossibilitati a sostenere l’importo maggiorato delle utenze – spiega l’associazione - Ciò anche sulla base dei principi correttezza, buona fede e solidarietà sociale, considerato che sui contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza prevede e riconosce l’esistenza di un "dovere di solidarietà" nei rapporti intersoggettivi (articolo 2 Costituzione).

Per aderire all’iniziativa, partecipare allo “Sciopero delle bollette” e sospendere o pagare solo parzialmente le fatture di luce e gas, è sufficiente seguire le istruzioni riportate alla pagina: https://codacons.it/sciopero- bollette/