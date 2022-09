Quando si possono accendere i termosifoni: le nuove regole per il riscaldamento

Quest'anno ci sono nuove regole per affrontare la stagione fredda, vista la situazione causata dalla guerra in Ucraina, il governo ha pensato a come ridurre il consumo attraverso limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento.

Le nuove regole

Temperatura giù di un grado da 20° a 19°, sia negli uffici – pubblici e privati – che nelle case, 1 ora di accensione in meno al giorno dei termosifoni.

Posticipo accensione caldaie: l’avvio degli impianti termici viene ridotto di 15 giorni (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio).

A queste regole sono però fatte salve le utenze sensibili, ad esempio gli ospedali, le RSA e le case di ricovero.

Quando accendere i termosifoni

L’inizio della stagione termica è vicina: l’avvio ufficiale è il 15 ottobre e si potranno tenere accesi i termosifoni fino al 15 aprile 2022.

nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dal 8 dicembre al 7 marzo;

nella zona B per 7 ore al giorno dal 8 dicembre al 23 marzo;

nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;

nella zona D per 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

nella zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile;

per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile; nella zona F non sono previste limitazioni.

Le fasce climatiche

Per la collocazione di un territorio in una singola zona viene utilizzato un coefficiente di calcolo "gradi-giorno" che misura la differenza tra la media della temperatura tra ambienti interni ed esterni. La zona F, la più fredda, comprende le Alpi di Belluno e Trento. Qui al momento non ci sono limitazioni per il periodo e l'orario di accensione del riscaldamento. Il Veneto è nella fascia F per tutto il territorio di montagna, e nella E per la pianura, tra cui i capoluoghi di Vicenza, Verona, Treviso.

Piano riscaldamento: i consigli del governo

Agli obblighi sul riscaldamento descritti sopra (che comporteranno sanzioni) vengono poi aggiunti del consigli per i cittadini, su come ridurre i consumi, e quindi i costi delle bollette. Sono misure del tutto volontarie e prive di sanzioni. Eccone alcune riportate nel piano riscaldamento 2022: