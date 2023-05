ll bonus zanzariere è stato confermato anche per il 2023. Si tratta di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute restituibile in 10 anni come rimborso Irpef e, inoltre, non si applica a tutti i tipi di zanzariere. Tale misura economica, rientrando tra quelle rivolte al miglioramento energetico di abitazioni ed edifici, è infatti spendibile solamente sulle zanzariere a schermatura solare. Oltre ad essere un deterrente per gli insetti, devono quindi migliorare anche la prestazione energetica della casa schermando la luce solare.

Le tipologie di zanzariere detraibili

Le zanzariere ammesse:

essere a protezione di una superficie vetrata;

non essere liberamente montabili e smontabili dall'utente;

essere regolabili e essere schermature "tecniche" dotate di marcatura CE.

Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di zanzariere, sia le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera. In questi casi (e solo in questi), la detrazione spetta per il 50% della spesa. L'importo massimo che può essere portato in detrazione al 50% è di 60mila euro. Come ogni detrazione il pagamento dei lavori deve essere quindi anticipato dal contribuente per poi essere recuperato in 10 anni, con quote annuali tutte dello stesso importo, attraverso le varie dichiarazioni dei redditi degli anni successivi a quello in cui sono stati fatti i lavori.

Rientrano nel bonus del 50% anche le cosiddette zanzariere a ''schermatura solare''. Parliamo di zanzariere realizzate con una speciale rete “doppia”: la parte in contatto con il vetro appare metallizzata e riesce a respingere il calore. Per accedere al bonus le zanzariere dovranno avere un valore di schermatura solare Gtot superiore a 0,35 ed essere montate in maniera stabile. Anche in questo caso è caldamente consigliato di rivolgersi a professionisti del settore.

Come chiedere il Bonus Zanzariere

Per richiedere il bonus zanzariere bisogna presentare l'istanza sul sito di Enea nella sezione "detrazioni fiscali". Si ha tempo fino a 90 giorni dalla fine dell'installazione o del collaudo. È inoltre necessario presentare il bonifico parlante, che attesti il pagamento delle zanzariere in questione.

Chi può accedere

Possono richiedere il bonus i proprietari di immobili (persone fisiche o giuridiche), i nudi proprietari e tutti quelli che hanno diritto di godimento reale sull'immobile.

Il bonus può essere richiesto anche da chi abita in un condominio previa approvazione dello stesso per poter svolgere i lavori. Può accedere al bonus anche il condominio stesso per la schermatura delle finestre nelle parti comuni dell'edificio.

I bonus dell'estate per la casa

Condizionatori: previste agevolazioni al 50%

L'acquisto di un condizionatore per rinfrescare o riscaldare l'ambiente rientra nella cosiddetta manutenzione straordinaria e quindi si può tranquillamente usufruire della detrazione del 50% spalmata in 10 anni. Non è ammesso però il ''fai da te''. L'agevolazione è attiva solo in caso di acquisto e posa in opera: deve essere infatti rilasciato il libretto di impianto e l'attestato di conformità.

Tende e chiusure oscuranti

E se l'obiettivo è abbassare la temperatura gli incentivi non si fermano ai condizionatori, ma anche a tutti quei dispositivi che consentono di farlo in maniera "naturale". Via libera all'ecobonus quindi per l'installazione di tende parasole. Anche in questo caso però non è molto tollerata l'arte dell'arrangiarsi. Non solo dovranno essere realizzate sulla base dei criteri imposti dalla normativa comunitaria e possedere uno specifico valore del fattore di trasmissione solare, valutato con riferimento alle norme di settore, ma dovranno anche essere installate in maniera solidale con l’edificio. Tradotto: non possono essere liberamente montabili e smontabili. Anche in questo caso serve la certificazione del produttore e dell'installatore che deve venire inviata all'Enea.

Detrazione prevista anche per le cosiddette ''chiusure oscuranti'' parliamo ad esempio di persiane, avvolgibili e tapparelle. Anche in questo caso è essenziale il rispetto della normativa comunitaria e una certificazione che attesti la resistenza termica supplementare apportata dall'intervento.