Risparmio Casa apre a Villafranca di Verona

Il Gruppo italiano specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona ha inaugurato un punto vendita a Villafranca di Verona di 3.500 metri quadrati

Risparmio Casa, la catena italiana con 120 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, ha inaugurato giovedì 24 giugno a Villafranca di Verona l’11° Megastore dell’insegna, 3° store in Veneto e 9° punto vendita aperto da inizio anno in Italia. 3.500 metri quadri di superficie commerciale in Viale Postumia, 37 per offrire non solo alta qualità e grande risparmio, ma anche nuove opportunità di lavoro per il territorio, grazie all’inserimento di 20 nuove risorse.

Quella di Risparmio Casa è una storia tutta italiana, che inizia negli anni ’60 nel negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli. Grazie all’attività di famiglia, i fratelli Fabio e Stefano Battistelli maturano una solida esperienza nella vendita all’ingrosso ed ereditano da papà Guido l’attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Da questo esclusivo mix di competenze, nel 1987 nasce il primo negozio Risparmio Casa.

Il nuovo Megastore Risparmio Casa a Villafranca di Verona prevedrà il format di successo dell’azienda, basato su un assortimento di oltre 25.000 referenze, ben divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e giocattoli. Non solo grandi marche, ma anche una vasta proposta di marchi propri.

Con questa scelta Risparmio Casa prosegue nella strategia di integrazione nel territorio, il tutto all’insegna della profondità di assortimento e della convenienza confermata dal suo claim: prezzi bassi… sempre!