Come risparmiare energia con la tua lavatrice

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più indispensabili della casa, e per questo va curata in modo particolare. Per prolungare la vita della nostra lavatrice risparmiando notevolmente energia , ti sveliamo alcuni segreti super efficaci!

Come scegliere la lavatrice

Questo è sempre il primo punto per risparmiare energia. Quando acquisti un elettrodomestico, acquistane uno efficiente. Ora che si è modificato l'etichetta energetica, ci si riferisce a etichette A o B . E se la tua lavatrice è già vecchia, valuta se vale la pena sostituirla con una che consuma (e spende) di meno. Pensa alle tue esigenze e scegli una macchina con la capacità di carico più adatta a te: 5, 6, 7 kg… Per fare questo tieni conto di quante persone siete a casa ; questo determinerà la lavatrice di cui hai bisogno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come risparmiare energia con la lavatrice