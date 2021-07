Villetta avvolta dalle fiamme a Colognola: vigili al fuoco al lavoro tutta la notte

L'incendio è divampato intorno alle 2 in via Colli Euganei, dove sono intervenuti in forze in pompieri. Dopo aver avuto il sopravvento sul rogo, nella giornata di martedì proseguiranno le operazioni di bonifica

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì in un'abitazione di Colognola ai Colli. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 2, coinvolgendo tutto il materiale stipato nei due piani della villetta di via Colli Euganei 14, fino ad avvolgerla completamente.

Sul posto sono accorsi in forze i vigili del fuoco dal distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale di Verona, mettendo in campo due autopompe, due autobotti, un'autoscala ed altri mezzi: sono servite 5 ore di lavoro che hanno impegnato 15 unità, ma alla fine i pompieri sono riusciti ad avere il sopravvento sul rogo.

Al momento dell'incendio nessuno si trovava all'interno dell'edificio, che si suppone venisse utilizzato abitualmente come un deposito di vario materiale.

Nella mattinata di martedì 3 squadre dei vigili del fuoco sono presenti sul posto per proseguire con l'opera di bonifica degli ambienti, che proseguirà per tutta la giornata.