Case da sogno a Verona

Chi non ha mai sognato di vivere in una casa da sogno all’insegna del lusso? La risposta è quantomeno scontata: tutti! Una dimora piena di confort, con piscina e idromassaggio, un ampio giardino per mangiare all’aperto e prendere il sole, con tanti amici da poter invitare e tanto spazio a disposizione. Purtroppo, non sono in molto a potersi permettere una casa da sogno con queste caratteristiche. Nel veronese Idealista mette in vendita magioni con parco meraviglioso, bagni con rubinetti d'oro, decine di stanze, arredi favolosi, vista magnifica.

Villa in vendita Borgo Venezia, Verona

Prezzo dell'immobile: 3.000.000 €

Prezzo al m²: 4.615 €/m²

La Villa risale circa ai primi anni del '900. Ha una superficie di circa 650 mq sviluppati tra piano terra, primo ed interrato. Originariamente era suddivisa in un corpo principale ed in un appartamento privato per gli inservienti. Ha un parco di circa 3.500 mq disposto a balze. All'interno pavimenti in marmo, in stile veneziano ed in legno; suggestivi caminetti e cantine con soffitto in mattone sottile che ci riportano subito indietro nel tempo; pareti in roccia grezza ricavate dallo scavo della collina. Il dettaglio che più lascia a bocca aperta, è una galleria sotterranea, completamente in roccia grezza, che collega la Villa all'autorimessa. Affascinante la scala in stile fiabesco che porta dal giardino principale della Villa a quello inferiore.

Casale in vendita in zona San Mattia

Prezzo dell'immobile: 2.200.000 €

Prezzo al m²: 2.500 €/m²

Dimora di charme, composta da una residenza principale di circa mq. 350 che si sviluppa su tre livelli con affacci su un piacevole giardino terrazzato e piantumato oltre ad una strepitosa vista sulla città; Dependance disposta su tre livelli con soffitta praticabile per complessivi mq. 230 sempre con favolosi affacci sul giardino e sulla città sottostante. La tenuta si insedia su complessivi 2.900 mq. di terreno, che oltre all'affascinante giardino annesso alla dimora, dispone anche di un frutteto e di un uliveto.

Villa in vendita a Verona in Borgo Trento

Prezzo dell'immobile: 2.100.000 €

Prezzo al m²: 4.773 €/m²

Sulle prime colline nelle immediate vicinanze del centro storico cittadino: villa stile liberty restaurata integralmente (sia interni che esterni). Villa Natalia, costruita negli ultimi anni dell’ottocento, è ai piedi delle Torricelle. Oltre un secolo di storia e bellezza senza tempo. Tutte le vetrate e alcune porte presentano gli originali vetri a piombo dipinti a mano, dal gusto raffinato ed elegante.

Appartamento in vendita in piazza Erbe a Verona

Prezzo dell'immobile: 1.580.000 €

Prezzo al m²: 6.695 €/m²

L'appartamento è stato sapientemente restaurato dall'architetto Arrigo Rudi, discepolo di Carlo Scarpa, valorizzandone le caratteristiche e riportando al suo splendore gli affreschi e i fregi storici. L'atmosfera che si vive in questa dimora è unica, per il fascino dei lignei soffitti a cassettoni e dei i fregi degli affreschi riconducibili a Paolo Veronese. La proprietà è composta da un ampio salone di rappresentanza con camino, una spaziosa zona pranzo con camino e affascinante balcone, una zona cucina, una camera matrimoniale con bagno privato, una seconda camera matrimoniale, un studio (terza camera), bagno.