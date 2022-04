L'Home Staging: valorizza un immobile facilitando la vendita e la locazione

Quando vendi una casa, diventa parte del tuo passato. Per l'acquirente invece è il contrario, simboleggia l'inizio di una nuova vita, una nuova tappa. Si potrebbe dire che la tua vecchia casa sia un sogno per il nuovo proprietario. L'Home Staging è un concetto che oggi in Italia è ancora poco conosciuto. Tuttavia, questa tecnica è stata applicata per anni in paesi importanti come gli Stati Uniti.

L'Home Staging è nato in America negli anni ’80, sta conquistando sempre di più gli esperti di marketing perché ha il vantaggio di valorizzare gli immobili e rendere rapide le vendite o le locazioni. Il termine significa letteralmente “mettere in scena la casa”.

A cosa serve l'home staging?

L'obiettivo dell'Home Staging è che la persona che visita la tua casa voglia viverci. Farai in modo che gli acquirenti visitino la tua casa come le api vanno al miele. Non basta loro vedere una camera da letto, devono immaginare quanto sarebbe bello dormirci la notte dopo una dura giornata di lavoro.