Orto in autunno, quali verdure ed erbe aromatiche piantare

Giardino, balcone o terrazzo fa poca differenza, in tutti i casi è possibile avere un orto a km zero che produce verdure e aromatiche sempre fresche, senza trattamenti, e con un bel risparmio.

Questo è il mese ideale per sistemare l'orto, piantare i semi e coltivare numerose varietà di ortaggi prima che diventi molto freddo.

E' importante preparare il terreno in un determinato modo. Dopo l'eliminazione delle erbacce, in particolar modo quelle infestanti, bisogna effettuare la 'pacciamatura' (paglia o foglie secchi o teli biodegradabili) per proteggere le piante più deboli.

Le piante da coltivare devono avere caratteristiche tali da poter resistere alle basse temperature. Molto ovviamente dipende dalla zona nella quale si vive. Altro fattore da considerare è il posizionamento dell'orto: in caso di balcone o terrazzo è preferibile un angolo al riparo dal freddo e dal vento.

Se abbiamo un balcone o un terrazzo bisogna scegliere piante che hano bisogno di uno spazio ridotto e che possono essere coltivate in un vaso. In questa categoria rientrano molte erbe aromatiche: timo, salvia, menta, rosmarino, alloro, aglio.

Le insalate più adatte al terrazzo sono indivia, rucola e valeriana: resistono al freddo ed amano il clima umido.

Se invece si ha a disposizione un giardino è preferibile seminare in questo periodo gli spinaci (possono essere coltivati anche in vaso), la cicoria, i ravanelli ed il topinambur. Ci vuole invece un clima fresco ed un terreno ben drenato per broccoli e finocchi.

In questo periodo può essere piantata anche la cipolla, che però necessita di un terreno soffice ed ha un tempo di maturazione molto lungo. Non può mancare la carota, perfetta per l'alimentazione e con tantissime varietà.

