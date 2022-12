Stella di Natale: come farla durare più a lungo

La stella di Natale è la pianta per eccellenza del periodo natalizio, ideale da tenere in casa anche come addobbo, dona un tocco di colore alle nostre tavole e rallegra le giornate di festa. Si possono scegliere le Stelle di Natale con le foglie rosse, rosa o bianche, ma in tutti i casi hanno bisogno di piccole attenzioni per poter restare belle a lungo.

Come curare una Stella di Natale

Una pianta in salute si riconosce a prima vista: le brattee (le foglie più esterne che possono assumere diverse tonalità) sono luminose e colorate e il fogliame rigoglioso, verde e senza danni visibili. Mentre i piccoli fiori giallo-verdi tra le brattee sono un importante indicatore di freschezza e dovrebbero essere ancora dei boccioli quando si acquista la pianta.

Raccomandiamo anche di controllare attentamente dove la Stella di Natale è stata conservata e il terreno in cui si trova. Questa tipologia di piante non dovrebbe mai essere esposta all'esterno a temperature inferiori ai 15°C.

Da evitare anche le zone di passaggio tra esterno e interno con correnti d'aria e sbalzi termici. Invece il terreno non deve essere né eccessivamente bagnato, né troppo secco.

Le Stelle di Natale amano gli ambienti luminosi e caldi: è infatti consigliabile collocarle vicino a una finestra, ad una temperatura tra i 15 e i 22°C. Alle nostre latitudini la luce diretta del sole non è un problema in inverno, ma è molto importante assicurarsi che la pianta non sia esposta a correnti d'aria, anche quando si vuole areare la stanza.

Le Poinsettie (altro nome per indicare le Stelle di Natale) non amano un terreno troppo asciutto ma neanche eccessivamente bagnato e sono anzi particolarmente sensibili ai ristagni d'acqua. La cosa migliore per la Stella di Natale è ricevere acqua a temperatura ambiente in quantità moderata quando il terreno lo richiede. Un'alternativa all'annaffiatura regolare è quella di immergerla in acqua circa una volta alla settimana, regolandosi a seconda delle dimensioni della pianta, della temperatura dell’ambiente e della collocazione. In ogni caso, è importante rimuovere l'acqua in eccesso dopo circa 15 minuti. Suggerimento: le mini Poinsettie e le piante poste vicino a una fonte di calore tendono a seccarsi più rapidamente e avranno bisogno di essere annaffiate più spesso. Non è necessario concimare la pianta durante il periodo di fioritura e in seguito è sufficiente aggiungere all'acqua una soluzione standard di nutrienti per piante circa una volta al mese.

Origini

La Stella di Natale è una pianta originaria del Messico. Il suo nome ha origini molto antiche e una tradizione radicata, a partire da fine Ottocento, infatti, questa pianta veniva solitamente donata come regalo di benvenuto dalle autorità locali agli ambasciatori statunitensi che si recavano in America. Successivamente venne collegata al Natale per il caratteristico colore rosso delle sue foglie.

La leggenda della stella di Natale racconta che in un piccolo villaggio in Messico, nella penisola dello Yucatan, viveva una bambina molto povera di nome Altea. Mentre tutti i bambini compravano regali da offrire a Gesù per Natale, la bambina non poteva permettersi di comprare niente. Quel giorno, quando tutti gli abitanti del villaggio si recarono alla chiesa per offrire i loro doni, Altea decise di rimanere a casa da sola. Mentre la piccola si trovava a casa sconsolata, le apparve un Angelo che le consigliò di raccogliere dei fiori dai bordi delle strade e di portarli in chiesa come doni per Gesù. L’Angelo le disse che il suo dono sarebbe stato il più apprezzato di tutti poiché non era un oggetto qualsiasi, erano fiori raccolti con amore.

La bambina decise di seguire le indicazioni dell’Angelo: raccolse i fiori e li portò in chiesa vicino all’altare, poi si mise vicino ai fiori e iniziò a pregare. In pochi minuti i fiori raccolti si trasformarono in una pianta con meravigliosi fiori di colore rosso: è così che nacquero le stelle di Natale come le conosciamo oggi.