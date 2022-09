Garden Festival: le piante più belle per i balconi d'autunno

Dal 24 settembre al 23 ottobre andrà in scena il Garden Festival d’Autunno 2022, l’evento promosso da Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) nei garden aderenti di tutta Italia.

Il Garden Festival d’Autunno quest'anno ha come motto “Rigenera un metro quadro alla volta” e intende far riflettere e invitare tutti all’azione, prendendosi cura di un angolo di verde.

I Garden veronesi che partecipano al festival

PROVINCIA DI VERONA FESTIVAL D’AUTUNNO

Flover Affi Via Pace,1 - Affi (Verona)

Flover Bussolengo Via Pastrengo,14 - Bussolengo (Verona)

Flover Cadidavid Strada Rodigina, 94 - Verona

Garden Floridea Via Gardesane, 33 - Verona

Ispirazioni per i giardini d’autunno

Nei garden si potranno trovare cinque moodboard ognuno dedicato ad un ambiente: giardino, terrazzo, frutteto, balcone e bagno. Questi angoli, o tavole di stile, saranno costruiti come una vera e propria narrazione visiva, con il preciso scopo di stimolare suggestioni e restituire una particolare atmosfera.

Ogni moodboard suggerirà 5 piante che stanno bene tra loro in un metro quadro di terreno, con indicato il valore d’emissione di anidride carbonica di ogni composizione e quanto ossigeno produrrà se curata e coltivata per un anno.

In questi angoli si potranno trovare:

mini progetti di giardinaggio pronti all’ uso;

stimoli di sensibilizzazione ai temi ambientali;

consigli di lettura;

stimoli visivi;

laboratori pratici.

Le sorprese in ogni centro giardinaggio

Nei garden ci saranno anche aiuole dimostrative e didattiche, occasione preziosa per ricevere consigli dagli esperti sulle tecniche colturali migliori per le piante d’Autunno. Si troverà anche uno speciale codice Qr per approfondire conoscenze, creare connessioni con il mondo green di Aicg e trovare guide da consultare anche da casa, sulle attività pratiche, sulle piante e sulle letture consigliate. Infine, poiché ogni vivaio avrà la libertà di interpretare come meglio ritiene, saranno numerosissime le idee, le novità, i suggerimenti, le atmosfere, le ambientazioni che si troveranno.

Solidarietà

Il colore rosa sarà uno dei leitmotiv anche quest'anno, con la collaborazione con Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, saranno proposti i ciclamini. La robusta e generosa pianta autunnale, in fiore anche per tutto l’inverno, sarà disponibile in molte varietà e sfumature di colore. Con l’iniziativa Nastro Rosa Airc, infatti, per tutto il mese di ottobre e per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i centri giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno della ricerca contro il cancro al seno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Per informazioni: www.autunnoingarden.it, qui si trova la mappa interattiva con l'elenco di tutti i Centri di Giardinaggio che partecipano al Garden Festival d’Autunno.