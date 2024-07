E' il momento delle grigliate: tutti i segreti del BBQ

L'aroma che si diffonde nell'aria è inconfondibile: sono i barbecue che stanno preparando deliziosi hamburger, bistecche, costine, salsicce, verdure, arrosti, primi piatti, pizze e persino frutta. Non c'è limite alla creatività quando si tratta di grigliare. Una grigliata tra amici e parenti è un'occasione perfetta per socializzare e godersi del buon cibo. Ma ora, scaldiamo le braci e indossiamo il grembiule.

La Cottura al Barbecue

Contrariamente a quanto molti pensano, il barbecue non si limita a gettare sulla griglia rovente salsicce e bistecche. È un metodo di cottura versatile adatto a molteplici tipi di alimenti.

Marinatura è la fase iniziale essenziale per ottenere sapori intensi. Preparare un'emulsione con olio extravergine d'oliva e succo di limone, arricchita con spezie ed erbe aromatiche come salvia, rosmarino, origano, timo, peperoncino, basilico, menta, aglio e dragoncello, preferibilmente freschi. Il tempo di marinatura varia:​ Carni rosse: 4-6 ore, Maiale e pollo: 2-4 ore, Pesce e verdure: 30 minuti - 2 ore

Carne

Grigliare carne è un'arte. Si possono preparare costine di maiale, carrè di vitello, petto d'anatra, puntine, salsicce, hamburger e spiedini. Ricorda che le salsicce non vanno bucate ma tagliate a metà e condite con un trito di cipolla, prezzemolo, peperoni e aromi misti.

Pesce

Il pesce richiede meno tempo e una temperatura più bassa rispetto alla carne. Marinare il pesce prima di grigliarlo o cuocerlo in un foglio di alluminio per mantenere l'umidità. I tranci di pesce vanno cotti con la pelle rivolta verso il basso.

Verdure

Peperoni, melanzane, zucchine, zucca e patate sono ideali per il barbecue. Cuocere le verdure a una temperatura più bassa rispetto alla carne per evitare che si carbonizzino. Lo spessore ideale delle fette è di circa 1 cm.

Frutta

Frutta come banana, ananas, melone, mele, albicocche e pesche sono perfette per il barbecue. Si possono creare spiedini di frutta colorati. Evitare gli agrumi.

Consigli per la Cottura

Salare la carne : salare un attimo prima di grigliare aiuta a formare una crosticina e esalta il sapore.

: salare un attimo prima di grigliare aiuta a formare una crosticina e esalta il sapore. Tempi di cottura : mettere per prima la carne di manzo per una crosta croccante, poi le salamelle e per ultimi agnello e altre carni.

: mettere per prima la carne di manzo per una crosta croccante, poi le salamelle e per ultimi agnello e altre carni. Riposo della carne: dopo la cottura, lasciare riposare la carne in un piatto coperto con alluminio per mantenerla calda e morbida.

Cottura Diretta

La cottura diretta è la classica grigliata all’italiana. Posizionare gli alimenti sulla griglia direttamente sopra le braci. Usare griglie in acciaio inox o ghisa smaltata per evitare fiammate dannose.

Cottura Indiretta

La cottura indiretta è simile a un forno. È ideale per grandi pezzi di carne. Dividere il barbecue in due zone: una con le braci e l'altra senza. Cuocere con il coperchio chiuso per una cottura uniforme e delicata.

Modelli di barbecue

Le tipologie di barbecue, come noto, sono molte e ogni barbecue ha le sue caratteristiche.

Barbecue a carbonella o legna : piccoli e pochi ingombranti possono essere facilmente spostati grazie alla presenza delle ruote. Solitamente sono alimentati a legna o a carbonella e assicurano una cottura tradizionale in grado di esaltare il sapore e la consistenza dei cibi.

Barbecue a gas

Barbecue a gas solitamente hanno strutture robuste e grandi dimensioni, risultano essere molto pratici perché dispongono di fuochi regolabili e sono molto facili da gestire e utilizzare. Con il barbecue a gas infatti si possono cuocere diversi cibi nello stesso momento a temperature differenti. Adatto per le persone che hanno molto spazio. Barbecue con pietra lavica

Questa tipologia di barbecue si distingue dalle altre per la sua particolare modalità di cottura, grazie alla pietra lavica infatti si possono cuocere i cibi in maniera veloce ed omogenea senza alterare sapori e odori.

Barbecue a pellet : il combustibile pratico e facile da utilizzare è sicuro, basta utilizzare una piccola quantità per riscaldare la griglia e mantenere il calore a lungo, inoltre produce poca cenere ed è facile da rimuovere

: il combustibile pratico e facile da utilizzare è sicuro, basta utilizzare una piccola quantità per riscaldare la griglia e mantenere il calore a lungo, inoltre produce poca cenere ed è facile da rimuovere Barbecue elettrico

Il barbecue elettrico è la scelta ideale per chi dispone di poco spazio, solitamente sono poco ingombranti e possono essere utilizzati sia in balcone che dentro le mura domestiche. Come prevedibile il cibo cucinato con un barbecue elettrico non avrà le sfumature aromatiche che si possono ottenere con una cottura a legna, ma la sua comodità fa di questa scelta una valida alternativa al barbecue tradizionale.

Per molte persone il Barbecue e anche una passione. In fin dei conti basta un secchio in metallo con un po' di carbone e una griglia per assaporare della buona carne affumicata. Invece per gli amanti del BBQ sofisticato consigliamo di cucinare all'area aperta e con attrezzature più o meno professionali.