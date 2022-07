Tende da sole: come ottenere il bonus, i modelli, le tipologie

Proteggere i balconi e i terrazzi dai caldi raggi solari estivi è l’obiettivo delle tende da sole. Mantenere la casa più fresca, ma sono anche un elemento di arredo esterno. Sul mercato esistono diversi modelli: quelle a caduta, quelle avvolgibili e quelle a bracci estensibili.

Nella brutta stagione riparano dalle intemperie, riducendo l’infiltrazione dell’acqua, ma sono anche molto utili per fare da barriera a occhi indiscreti e vivere in libertà i nostri momenti di relax.

A volte si rinuncia alla tenda da sole per il costo troppo elevato, ma grazie al Bonus tende da sole 2022 attivo fino al 31 dicembre è possibile proteggersi dal caldo e dalla luce troppo intensa.

Tende da sole: come scegliere

Le tipologie di tende da sole sono molte,con caratteristiche tecniche assai diverse tra loro:

Tende a bracci : le più diffuse in assoluto, sono la soluzione ottimale per piccole superfici. Si srotolano da un tubo posto parallelamente all'area da coprire e grazie a due bracci laterali si tengono ben salde. Sono facili da installare ma non molto longeve: richiedono manutenzione frequente, attenzione agli agenti atmosferici, in particolare il vento.

: le più diffuse in assoluto, sono la soluzione ottimale per piccole superfici. Si srotolano da un tubo posto parallelamente all'area da coprire e grazie a due bracci laterali si tengono ben salde. Sono facili da installare ma non molto longeve: richiedono manutenzione frequente, attenzione agli agenti atmosferici, in particolare il vento. Tende con guide laterali : utilizzate come copertura degli spazi più grandi, come ampi terrazzi o pergole

: utilizzate come copertura degli spazi più grandi, come ampi terrazzi o pergole Tende a caduta : sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo

: sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo Tende in pvc trasparente : la pellicola è spessa e quindi molto resistente, con la trasparenza del materiale che assicura una veduta ampia del panorama

: la pellicola è spessa e quindi molto resistente, con la trasparenza del materiale che assicura una veduta ampia del panorama Vele: sono soluzioni ad alta tecnologia, in materiali legerissimi, resistenti, antimacchia, integrate con sistemi domotici che ne gestiscono l'apertura e la chiusura e possono essere dotate di nebulizzatori di acqua fresca e impianto di filodiffusione

L’importanza del materiale

Il materiale delle tende da sole fa decisamente la differenza. Se si desidera una tenda resistente agli agenti atmosferici e all'usura, bisogna affidarsi al poliestere oppure all’acrilico. Le fibre naturali fanno molto green ma tendono a scolorire e sono decisamente meno longeve.

Il colore

I colori scuri sono perfetti per contenere il calore dei raggi solari, mentre le tonalità più chiare hanno minore capacità assorbente. Normalmente il blu è la scelta ideale per le abitazioni bianche, mentre l'arancione si addice a quelle case che hanno pareti esterne con il giallo o il marrone. Le righe sono intramontabili, in primis verde e bianco. La soluzione ideale è quella di abbinare la tenda al colore delle pareti dell'edificio.

Bonus tende da sole

Questo bonus può essere sfruttato da coloro che decidono di acquistare e di mettere in posa opere di schermatura. Assicura una detrazione del 50% su una spesa massima di 60.000 euro su singola abitazione, questo vuol dire che si può usufruire della detrazione su più immobili anche se fanno capo allo stesso proprietario. Inoltre, un altro limite da non superare per le schermature solari è il costo massimo al metro quadrato di 230 euro/mq per ogni tenda.

Per ottenere l’agevolazione fiscale si può scegliere fra tre differenti opzioni:

Sconto diretto in fattura

Cessione del credito d’imposta ad un soggetto terzo per il bonus tende da sole

Detrazione IRPEF con la restituzione del 50% della spesa in 10 anni con una rata di pari importo ogni anno

Oltre a questa agevolazione, c’è anche il Bonus tende da sole 110 con il quale si ottiene una detrazione del 110% se i lavori che si effettuano rientrano in quelli del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica, pensati per rendere l’immobile sostenibile.

Lavare le tende da sole almeno una volta l’anno, con i prodotti giusti ci permette di farle durare nel tempo e averle sempre belle come nuove.

Pulizia tende da sole

La prima cosa da fare è togliere la polvere dalle tende. La scopa di saggina è la soluzione perfetta. Una volta tolti tutti i residui pobbiamo procedere con il lavaggio. Mettere all’interno della bacinella d’acqua il sapone di Marsiglia, perfetto per sgrassare, o il bicarbonato, ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un prodotto specifico, è meglio consultare il rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda.

Per lavare e raggiungere tutti i punti della tenda è bene munirvi di spazzolone. Se la tenda è particolarmente sporca è meglio lasciar agire il detergente per alcuni minuti. Trascorso il tempo non vi resta che risciacquarlo. Se la tenda è in giardino potete usare il tubo dell’acqua e in pochi minuti i residui di sapone saranno rimossi.

