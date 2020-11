Cucina con isola: tutti i vantaggi e gli svantaggi

La cucina con isola è un design che ha molti estimatori, grazie alla sua estetica e funzionalità . La cucina, è passata dall'essere semplice e pratica, a diventare un punto di incontro con la nostra famiglia e i nostri ospiti. Posizionando un'isola al centro della cucina si avranno quattro lati su cui lavorare, in questo modo lo spazio è perfettamente organizzato, essendo un mobile indipendente e come suggerisce il nome, è isolato dal resto, offre una libera circolazione.Se abbiamo intenzione di ristrutturare casa e desideriamo avere un'isola, prima di iniziare i lavori dobbiamo capire i vantaggi e gli svantaggi e se è adatta alle nostre necessità. Quando scegli, dovresti pensare in anticipo allo spazio disponibile, allo stile della decorazione, al tuo stile di vita, alle dimensioni della famiglia, al budget, ecc.

Vantaggi delle isole cucina

Possono essere dotati di elettrodomestici oltre a contenere il fornello o il lavello,

Riorganizzano lo spazio rendendolo così dinamico che l'isola può fungere da tavolo per mangiare in cucina.

L'isola della cucina può essere progettata secondo il proprio gusto e stile,

è altamente estetica,

si adatta a una cucina piccola o grande, quindi non è necessariamente necessaria una cucina grande.

L'isola in cucina può anche aiutare a separare questo ambiente dal soggiorno o dalla sala da pranzo, quando condividono lo stesso spazio.

Permette l'interazione :cucinare è un'arte, equesto tipo di cucina ci permette di chiacchierare con i nostri ospiti e la famiglia mentre facciamo quello che più ci piace, senza dargli le spalle.

Svantaggi di una cucina con un'isola