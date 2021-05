Piscina interrata: quanto costa e le tempistiche

Quando arriva l'estate non vedi l'ora di fare un tuffo in piscina ma odi la confusione delle piscine pubbliche? In questa guida capirai bene la differenza dei diversi modelli, le tempistiche e i costi per realizzarla nel tuo giardino

Quando arriva l'estate si ha subito voglia di fare un tuffo in piscina. Cosa c'è di meglio di avere una bella piscina interrata nel nostro giardino ?

Vediamo assieme i dettagli per costruire una piscina tutta per noi!

Piscine interrate: costi e tempistiche

Le fasi, i tempi e specialmente le spese dipendono molto dal metodo di costruzione, dal materiale e dalla grandezza . I tipi più usati di piscina interrata sono due, quella a skimmer e quella con bordo a sfioro.La prima è caratteristica per le aperture sul bordo superiore della vasca, pensate per recuperare l'acqua e mandarla all'impianto di filtrazione. Una volta disinfettata la reinmette nella piscina. Questa tipologia di piscina ha sicuramente costi più ridotti.La piscina a sfioro invece non ha bordo e l'acqua si trova a filo con il terreno. Oltre ad essere più moderna e glam , ricicla meglio l'acqua. Il liquido in eccesso esce dai bordi e finisce all'interno di una vasca di compenso che la disinfetta continuamente. Anche se i costi di manutenzione sono bassi, quelli per la costituzione arrivano quasi al doppio di quella classica.

Piscina in cemento armato

La tradizionale piscina in cemento armato è la più usata e si conserva per molto tempo. Grazie alla versatilità del cemento, possiamo costruire piscine di qualsiasi forma e con diversivi rivestimenti, come PVC, piastrelle, vernice o resine.Nonostante i costi contenuti queste piscine hanno bisogno di una preparazione del terreno molto accurata, poiché il cemento è poco elastico, quindi il fondo deve essere curato. I tempi per la realizzazione sono molto lunghi. Solitamente i costi per una piscina in cemento armato di medie dimensioni, compreso lo scavo si aggirano sui 15.000/20.000?.

Piscina con Isoblok

L'isoblok è un sistema di blocchi di polistirolo espanso. I blocchi vengono sistemati all'interno dello scavo, su una base in cemento armato e assemblati con una rete metallica interna. Dopo di che, vengono bloccati e riempiti con una colata di cemento.La costruzione è relativamente veloce e il materiale atossico e riciclabile, garantisce anche l'isolamento termico. L'acqua sarà una temperatura di 3/4 gradi in più rispetto a quella in cemento. Poi si dovranno solo scegliere i rivestimenti e creare l'impianto.

Il costo del kit isoblok si aggira sui 7.500 euro escluso lo scavo e i dettagli, che hanno un costo aggiuntivo che dipende dalle dimensioni e al materiale.

Piscina con pannelli d'acciaio

Queste piscine sono dei prefabbricati, alla base di cemento vengono aggiunte le pareti in acciaio, dello spessore di 2mm.Oltre ad avere tempi di costruzione più brevi, sono molto flessibili, quindi possono essere realizzate di ogni dimensione e forma. Il costo si aggira tra i 15.000 e i 20.000 euro.

Piscina in vetroresina

Le piscine prefabbricate sono caratterizzate da un monoblocco di vetroresina. Queste piscine hanno il limite della forma, dovremmo accontentarci di quelle disponibili sul mercato.

Lo scavo e la sistemazione del terreno, devono essere perfetti per evitare sommovimenti. A questo punto bisogna installare il monoblocchi della piscina. I costi si aggirano sui 12.000/ 14.000 euro senza mettere in conto il trasporto e lo scavo.

