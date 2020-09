Come togliere una macchia dal vestito? Ecco i rimedi fatti in casa per liberarti delle macchie più ostinate

Sicuramente ti è successo ancora, di aver macchiato proprio il tuo vestito preferito e di non sapere cosa fare per togliere quella macchia! Pertanto, anche se a volte sembra impossibile, non gettare la spugna e leggi i trucchi che ti lasciamo oggi, per togliere qualsiasi macchia. Usando una serie di suggerimenti fatti in casa risolverai il tuo problema.

Macchia di vino

Per eliminare questo tipo di macchie ci sono diversi trucchi fatti in casa. Forse il più noto è coprire la macchia con il sale e lasciarlo agire per qualche minuto. Quindi, rimuovere il sale e vedrai come è scomparsa la macchia. Ma questo trucco funziona solo se il vino si è appena rovesciato sui vestiti. Un altro trucco casalingo per rimuovere le macchie di vino rosso è quello di mescolare parti uguali di detersivo per bucato e perossido di idrogeno. Versa il composto sulla macchia, strofina delicatamente e vedrai come in pochi minuti inizierà a scomparire. Se il capo macchiato è bianco, puoi applicare un po 'di succo di limone sulla macchia. Infine, per combattere il vino rosso, niente di meglio del vino bianco. Per fare questo, cospargere la macchia rossa con vino bianco, immergerla, sciacquare con acqua molto calda e lasciarla asciugare. Se non hai il vino bianco a portata di mano, puoi passare al latte caldo.

Macchia d'olio

Una delle macchie più "comuni" è proprio la macchia d'olio. Se la macchia d'olio è recente, coprila con abbondante sale o zucchero e vedrai come assorbirà l'olio evitando che penetri nel tessuto. Quindi spazzola energicamente il capo con la miscela precedente. Se invece la macchia d'olio è già asciutta , quello che devi fare è immergere il capo in una soluzione di acqua, aceto bianco e alcool. Lasciare il tessuto in ammollo per qualche minuto e poi metterlo in lavatrice.

Macchia di cioccolato

Ti sarà capitato ancora di sporcare la tua camicia nuova, o la tua gonna bianca, con del cioccolato. Quando ci si veste di bianco specialmente, sembra impossibile non macchiarsi, ma tranquilli, c'è una soluzione anche per questo! Un modo semplice per rimuovere le macchie di cioccolato è appendere i vestiti in verticale, con la macchia rivolta verso l'alto e versare un getto di acqua calda sull'area macchiata. Se la macchia persiste, mescola un tuorlo d'uovo con della glicerina e copri con questa miscela la macchia. Lascia poi agire la soluzione per circa 30 minuti, e risciacqua con acqua molto calda.