Come riscaldare il terrazzo in autunno

Ecco quattro soluzioni per sfruttare il tuo spazio outdoor anche in autunno

Siamo in autunno e il freddo si fa sempre più intenso con l'avvicinarsi del rigido inverno. Con le temperature più basse, siamo tentati a chiuderci in casa e trascurare lo spazio outdoor. In realtà con i giusti accorgimenti puoi anche adattare la tua terrazza per questo periodo. Segui questi consigli e potrai goderti facilmente un tramonto autunnale.

Cuscini e coperte

La prima cosa sarà adattare le panchine, le sedie o le poltrone che hai sulla tua terrazza. Dotali di ampi cuscini,e coperte.

Caminetto

per creare un ambiente accogliente Il caminetto utilizzato soprattutto all'interno, è un'alternativa anche per l'outdoor. La caratteristica principale del sistema di riscaldamento è quella di creare un ambiente accogliente e rilassante. Il modello alimentato a legna crea un ambiente elegante e raffinato, prima di sceglierlo, però, dobbiamo considerare l'installazione di una canna fumaria e la manutenzione che porta via tempo e denaro.

Lampade a infrarossi

per un ambiente accogliente Le lampade a infrarossi sono una fonte di calore potente ed omogenea, il vantaggio è quello di poterle orientare in base alle esigenze. Le lampade ad infrarossi, infatti, diffondono il calore senza creare umidità in questo modo non solo avremo un ambiente accogliente ma anche un sicuro risparmio in bolletta.

Stufa a biomassa

Le stufe a biomassa sono ovunque ultimamente. Nello specifico, quelli a pellet, un tipo di biomassa molto economica e pulita. È un combustibile creato da scarti vegetali, segatura e trucioli pressati, che rilascia basse emissioni di CO2. Inoltre ha un potere calorifico e di combustione molto elevato e ha un prezzo molto contenuto rispetto ad altri tipi di combustibili. Sono perfetti per riscaldare terrazze da 25 m2 a 100 m2.