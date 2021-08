Cinque trucchi per avere sempre il bagno in ordine

Mantenere un bagno ordinato, e pulito può sembrare una battaglia persa. Un tappo di dentifricio, un sapone appiccicoso e la stanza può apparire rapidamente sgangherata. Ma con un po 'di pianificazione e una manutenzione di base, puoi rendere il tuo bagno fresco e ordinato. Ecco per te cinque mantra da seguire per avere un bagno sempre pulito e organizzato.

Pulizia

Per avere il bagno in ordine la pulizia è fondamentale. Gabinetto e rubinetti devo splendere ed apparire come nuovi. Per farlo basta utilizzare i prodotti giusti e quelli fatti in casa. La soluzione più efficace è quella di preparare un composto con bicarbonato, acqua calda e ammoniaca, pulire le parti interessate e in pochi minuti ritorneranno pulite ed igienizzate.

Elimina, Elimina, Elimina!

Passa attraverso gli armadietti e scava sotto il lavandino e fai l'inventario. Butta via i prodotti usati a metà o regalali. Se non hai usato quel rossetto / lozione / esfoliante nell'ultimo anno, probabilmente non lo farai mai.

Lavandino Libero

Non vi è alcun motivo per cui le soluzioni per le lenti a contatto e le creme debbano essere in bella vista. Riponili in un armadio o cassetto facilmente accessibile. Qualunque cosa tu usi di più dovrebbe essere più accessibile. Gli oggetti meno utilizzati possono essere relegati sul retro di un cassetto o sotto il lavandino in contenitori.

Riordina i prodotti per la cura dei capelli

Districare un asciugacapelli da sotto il lavandino è un dolore, ma penso che gli asciugacapelli siano brutti e ingombranti e dovrebbero essere tenuti fuori dalla vista quando non vengono utilizzati. Mettere la spazzola, i prodotti per la cura dei capelli e l'asciugacapelli in una sola borsa sotto il lavandino semplifica la vita.

Mensole e attaccapanni nascosti

Vedere asciugamani e accappatoi sparsi nel bagno ad alcuni può dare fastidio. Quindi per averlo ordinato potete sfruttare la parte posteriore della porta su cui andrete a montare i porta asciugamano. Per nascondere i prodotti quotidiani della vostra beauty routine potete pensare di montare delle mensoline all'interno degli armadietti, da sistemare in base all'uso e non averli in giro nel bagno.