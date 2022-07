Come igienizzare la lavatrice, con il caldo è necessario

Come pulire la lavatrice, ecco alcuni consigli utili per igienizzare al meglio l’elettrodomestico più utilizzato e amato dalle donne di mezzo mondo. Se la macchina deputata alla pulizia di indumenti, biancheria intima, è sporca il rischio che il livello di igiene coli a picco è alto.

Per avere un bucato sempre profumato, e per prevenire la comparsa di cattivi odori è bene intervenire con una pulizia profonda periodica, il calcare e la muffa sono le cause da eliminare, in modo da prevenire la formazioni di cattivi odori e allungare la vita dell'elettrodomestico.

Come pulire l’esterno

Per pulire bene la lavatrice si parte sempre dall’esterno; per igienizzare lo sportello basta semplicemente uno spray sgrassante, oppure, tra i rimedi naturali vi consigliamo di utilizzare acqua e aceto.

Come pulire il cestello e le guarnizioni