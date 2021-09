Come eliminare gli acari: ecco i trucchi per avere una camera da letto libera dalla polvere

La polvere è purtroppo la compagna inseparabile della nostra casa? Ci sono angoli in cui nemmeno le aspirapolveri più moderne arrivano a togliere ogni acaro? In questa guida vi lasceremo una serie di suggerimenti per rimuovere la polvere in maniera efficace dalla tua camera da letto .

Il letto

Ti hanno sempre insegnato a fare il letto appena sveglio, come primo compito del giorno per essere ordinato. Tuttavia un recente studio pubblicato dall'Università di Kingston, assicura che rifare il letto non è un'abitudine così positiva. Infatti coprire il materasso con le lenzuola tutto il giorno, rende il letto un luogo perfetto per gli acari. Le ricerche dimostrano che un letto rifatto può ospitare fino a 1,5 milioni di acari.

Il materasso

Girare il materasso di tanto in tanto è un metodo comodo per ventilarlo. Un altro trucco è depositare il bicarbonato di sodio su di esso. Lascia il bicarbonato sul materasso per tre ore, questo agendo ucciderà tutti gli acari e gli altri batteri. Successivamente, rimuovilo con un piccolo aspirapolvere portatile.

I cuscini

Cambiare spesso le lenzuola non basta, anche il cuscino stesso come il materasso ha bisogno di essere lavato. Infatti su di esso vengono depositati campioni di capelli, sudore e persino saliva . Ecco perché devi lavare anche per rimuovere le cellule morte, i batteri e il sudore.

Le finestre

Un altro punto in cui è concentrata più polvere. L'intero spazio della finestra, con tende e persiane, accumula un gran numero di sostanze che possono essere dannose per le persone allergiche. Per questo motivo, si consiglia di pulire periodicamente le tende.