Formiche in casa? Ecco la guida che vi aiuterà a liberarvene

In estate spesso ci si trova a combattere oltre che con le zanzare, anche con le formiche che comportano seri disagi.

Ecco la guida che vi aiuterà a liberare la vostra casa da questi piccoli insetti spesso fastidiosi!

Sicuramente il luogo più colpito della nostra casa è la cucina dove le formiche trovano i residui di cibo utili per il loro sostentamento. Per questo per non essere invasi da questi piccoli insetti dobbiamo stare attenti a non lasciare troppi residui sparsi per la cucina, ma di conservare tutto in frigo o in appositi contenitori. Solitamente le formiche vivono nelle fessure, nelle crepe del muro o nei tronchi del legno, per questo motivo, dobbiamo stare attenti anche alle piante che portiamo in casa. È importante tenere la casa pulita, perché le formiche non "viaggiano" mai sole, quando camminano rilasciano una sostanza il cui odore viene avvertito dalle altre e serve per tracciare il percorso.

Prodotti per allontanare le formiche

Per tenere le formiche lontane a dobbiamo utilizzare prodotti specifici come spray, insetticidi o schiume. Questi vanno spruzzati lungo le soglie delle porte, agli spigoli dei muri e dei pavimenti, senza scordare i terrazzi, fessure e sistemi di areazione.

Chi invece non ama questi prodotti chimici, perché magari ha figli o animali domestici, niente paura!

Rimedi naturali per eliminare le formiche

Quali sono i prodotti naturali più efficaci?

Succo di limone - Questo agrume ha un odore che infastidisce le formiche e le allontana. Bisogna solamente riempire un contenitore e spruzzare il succo vicino ai luoghi dove le formiche possono entrare.

Cannella - In polvere o come olio essenziale, non dovete far altro che metterla nei punti giusti.

Menta - Ti basterà mettere le foglie sul terrazzo o vicino alle porte e non vedrai più questi insetti. Altrimenti è possibile miscelare alcune gocce di olio essenziale di menta piperita con un bicchiere d'acqua e spruzzarlo nei punti giusti.

Carbonato di calcio - Le formiche non amano la polvere finissima, quindi potete applicare il prodotto lungo il davanzale.