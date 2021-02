Open space: i trucchi per rendere la tua casa più spaziosa

Le piccole case, i piccoli appartamenti, sono una vera e propria sfida decorativa, sapere come posizionare i mobili, gli accessori ei colori esatti richiede buon gusto e una bella manciata di creatività. L'open speace, è di certo una delle soluzioni più in voga e di tendenza, eliminando i muri infatti, si sfrutta al massimo ogni angolo dell'appartamento. Ma non si tratta dell'unico trucco per rendere la vostra casa visibilmente più ampia, dovrete stare attenti infatti anche nella scelta degli arredi e dei colori. Avere un ambiente funzionale ed elegante non è difficile, basta seguire poche regole, vediamole assieme.

Quali colori scegliere per un open space

I colori chiari negli spazi piccoli sono essenziali, cerca di far predominare il bianco nello spazio e poi puoi aggiungere un po 'di colore in modo moderato ma moderno, con una poltrona, un tappeto o dei cuscini, dalle sfumature pastello. Prediligi colori come il rosa cipria, il celeste, il giallo paglia.

Come arredare un open space

Quando si decide di arredare un open space, anche se si può scegliere liberamente il proprio stile, bisogna creare una certa continuità nella scelta degli arredi a seconda del design che preferiamo:

moderno : minimal ed essenziale, ecco le caratteristiche principali di questo stile che anche all’interno di un open space devono essere rispettate. Il protagonista assoluto è il divano, ad angolo o con penisola, l’importante è che abbia tonalità neutre e che dia le spalle alla cucina, per delimitare l’ambiente;

: minimal ed essenziale, ecco le caratteristiche principali di questo stile che anche all’interno di un open space devono essere rispettate. Il protagonista assoluto è il divano, ad angolo o con penisola, l’importante è che abbia tonalità neutre e che dia le spalle alla cucina, per delimitare l’ambiente; rustico : il legno è il punto di forza di questo stile che crea un ambiente caldo e accogliente, quindi meglio puntare su mobili d’epoca dallo stile country chic, arricchiti da oggetti in ferro battuto. Per completare al meglio il design, si può decidere di realizzare un muretto in mattoncini con mensole, perfetto per avere spazio in più e di sicuro impatto;

: il legno è il punto di forza di questo stile che crea un ambiente caldo e accogliente, quindi meglio puntare su dallo stile country chic, arricchiti da oggetti in ferro battuto. Per completare al meglio il design, si può decidere di realizzare un muretto in mattoncini con mensole, perfetto per avere spazio in più e di sicuro impatto; industrial: se amiamo lo stile antico e moderno, l’industrial racchiude entrambi gli elementi. L’utilizzo equilibrato di legno e metallo si deve bilanciare con colori che vanno dal nero al grigio. Per dividere gli spazi, poi, una scelta di sicuro effetto è l’isola in muratura, con mensole interne, che all’occorrenza può diventare un tavolo, così da recuperare spazio e avere un interessante elemento di design.

