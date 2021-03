Giardino piccolo: cinque idee per arredarlo

Specialmente per chi vive in città, avere una propria oasi verde è un vero e proprio toccasana. I giardini con i loro colori, e aromi delicati aiutano a purificare l'aria, apportando grandi benefici alla nostra salute. Ma spesso, i terrazzi o i giardini sono piccoli e il più delle volte si rinuncia ad arredarli. In realtà resterai stupito dalle superfici che possono essere utilizzate per progettare un piccolo giardino. Nella guida di oggi, ti lasciamo 6 semplici idee per decorare la tua amata oasi. In primis è necessario analizzare le condizioni dello spazio e individuare le aree in cui è possibile posizionare le piante.

6 semplici idee per decorare il tuo mini-giardino

Aiuole decorative: Una piccola aiuola con piante di diverse specie e dimensioni darà al tuo giardino carattere. Scegliendo saggiamente i fiori e gli arbusti giusti è possibile creare uno spazio che provoca un grande effetto visivo. Giardini Verticali: l'ingegno è essenziale quando si progettano spazi di piccole dimensioni. Per questo puoi sempre scegliere una composizione verticale per aggiungere un tocco di fascino alla scena senza sacrificare un singolo centimetro in più. Giardini minimalisti: Il concetto minimalista di less is more ha anche un posto nella progettazione di piccoli giardini. Puoi puntare sulla combinazione di cespugli e piante di diverse dimensioni con materiali come la pietra, che, in breve, rendono questo spazio un luogo elegante e accogliente senza eccessi. Navata di fiori: Le piante rampicanti sono ideali per piccoli spazi, sono una fantastica idea per creare disegni accattivanti sfruttando lo spazio in altezza. Fonte d'acqua: L'acqua è vita! Per i giardini, avere una fontana è sensazionale, poiché non solo acquisiscono molta bellezza, ma diventano veri luoghi di relax, grazie al suono costante del movimento dell'acqua. Mobili: Ovviamente, anche se il giardino è piccolo, non puoi rinunciare a qualche mobile d'esterno, per renderlo accogliente e perfetto per un drink estivo con gli amici. Le Poltrone sospese è il complemento d’arredo per esterno per eccellenza, con il suo stile elegante e romantico è un grande classico. L’arredo salva spazio regalerà un tocco raffinato all’esterno senza ingombrare eccessivamente. In ferro per uno stile moderno o in legno se si preferisce un look natural, le poltrone sospese sono facili da montare e da posizionare in ogni angolo per concedervi un momento di relax.

