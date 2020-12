Come apparecchiare la tavola a Natale : idee e consigli per un allestimento a regola d'arte

Pochi giorni al Natale, una delle date più attese tra grandi e piccini. Ma a Natale non solo le ricette servono a renderlo magico, per la nostra famiglia, tutta l'atmosfera è importante, fondamentale saper apparecchiare la tavola.

D'altronde non dobbiamo solo tenere conto della scelta della tovaglia e delle stoviglie , delle posate e dei bicchieri che dobbiamo mettere in tavola, ma dovremo anche sapere come posizionare il tutto, quale ordine prenderanno le posate e le posate, ad esempio.

Come apparecchiare la tavola a Natale

Come primo step dobbiamo scegliere la tovaglia giusta. Una tovaglia bianca esalterà di più il cibo e darà una sensazione di pulizia. È anche possibile che questa tovaglia abbia un motivo natalizio, super gettonate anche nei colori: rosso, oro e argento. Tutto dipenderà anche dagli addobbi sparsi per casa, e dal vostro albero di Natale. Per non trasformare il Natale in un Carnevale, consigliamo di restare sempre sulle stesse tonalità. La stessa cosa vale per i tovaglioli. I tovaglioli devono essere intonati alla tovaglia, dovremmo posizionarli sul piatto, piegati o in un triangolo,o a sinistra dei piatti. Alcuni dicono che siano posti a destra, ma il protocollo dice che a destra vengono posizionati solo quando sono già stati utilizzati. Ovviamente se scegli di lasciare qualche pensierino sul piatto di ogni commensale, il tovagliolo conviene tenerlo a sinistra.

Quali piatti scegliere per Natale

Quando si parla di Natale, l’eleganza è fondamentale e la porcella è il materiale per eccellenza che permette di dare un tocco chic alla nostra tavola. I piatti in porcellana bianca o avorio sono un passe-partout per abbinare qualsiasi colore: sono semplici ed essenziali e non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico. Se poi volete aggiungere qualche dettaglio prezioso, non dovete far altro che scegliere i piatti col profilo dorato o argentato e in un attimo la tavola avrà un aspetto degno di un pasto natalizio.

I bicchieri per brindisi indimenticabili

Vino e acqua accompagnano i nostri pranzi e cene durante le feste, ma devono essere serviti nei bicchieri appropriati. I must have sono quelli eleganti e che hanno linee sia moderne che classiche. Il vetro è il materiale più usato e con cui si fa sempre centro, ma se vogliamo far sentire ancora più speciali i nostri ospiti, il cristallo è perfetto per un pranzo o una cena degni di un Re.

Quali posate scegliere

Forchetta, coltello e cucchiaio sono i grandi protagonisti di ogni tavola, ma a Natale diventano l’elemento in più per rendere scintillante qualsiasi apparecchiatura. Ce ne sono di tantissimi tipi: squadrate o dalle forme arrotondate, l’importante è che siano d’acciaio lucido o spazzolato e che rispecchino in pieno i vostri gusti. Se avete optato invece per una tavola con i bicchieri di cristallo, è impossibile fare a meno delle posate in argento che completeranno l’apparecchiatura con quel tocco di antico che non guasta mai!

Prodotti online per apparecchiare la tavola di Natale

Tovaglia natalizia

Tovaglia rettangolare

Servizio Porcellana

Set bicchieri

Set posate in acciaio Inox

Centrotavola