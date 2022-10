Cambio di stagione: accessori giusti e in 4 semplici step l'armadio è in ordine

Autunno è arrivato, e con lui anche il momento di mettere via i vestiti leggeri e tirare fuori maglioni, cappotti e accessori invernali. Fare il cambio di stagione, tuttavia, non è solamente una necessità stagionale: se affrontato nel modo giusto, può diventare un momento perfetto per fare il punto, mettere ordine e liberarsi di quello che non ci serve più, incidendo positivamente sul nostro umore e facendoci sentire più liberi. L'ordine, infatti, genera benessere.

Così, per evitare che il cambio di stagione diventi una fonte di stress e fatica, abbiamo raccolto tutti i trucchi e consigli da seguire per affrontarlo al meglio e ottenere un guardaroba sempre in ordine in modo facile e veloce.

Svuotare e igienizzare Svuotare l’armadio completamente

Dividere i capi di abbigliamento, le borse e gli accessori da conservare da quelli che devono invece essere sistemati nell’armadio

Scegliere gli abiti che non servono più perché inutili o vecchi

Sistemare i capi da conservare in scatoloni appositi

Igienizzare l'armadio con bicarbonato di sodio e limone .

con . Inserire qualche sacchetto profumato dopo la sistemazione dei nuovi capi di abbigliamento. Gli strumenti indispensabili Alcuni accessori rendono sicuramente la vita più semplice: - ordinatore: consente di mettere in vista e a portata di mano i capi che si utilizzano più frequentemente; - ripiani: sono la soluzione ideale per pull e tshir, ma anche camicie e pantaloni; - custodie per abiti: fondamentali tanto nelle grandi cabine armadio, per proteggere i capi dalla polvere, quanto negli armadi più piccoli per evitare che gli abiti si sgualciscano; - divisori: nei cassetti, sulle mensole o tra gli scomparti conferiscono ordine; - scatole: sotto ai letti o in fondo agli armadi proteggono e riparano. Soluzioni ingegnose Sacchetti sottovuoto : basta un semplice aspirapolvere per togliere l’aria da questi sacchetti che compattano al massimo il volume di qualsiasi capo, proteggendolo dalla sporcizia e da eventuali danneggiamenti

: basta un semplice aspirapolvere per togliere l’aria da questi sacchetti che compattano al massimo il volume di qualsiasi capo, proteggendolo dalla sporcizia e da eventuali danneggiamenti Grucce : intramontabili e adatte a ogni esigenza, sono perfette per fare ordine nell’armadio. Ce ne sono di vari tipi, come ad esempio i modelli porta-pantaloni, quelli di legno, solidi e resistenti, e quelle di plastica, economiche e leggere

: intramontabili e adatte a ogni esigenza, sono perfette per fare ordine nell’armadio. Ce ne sono di vari tipi, come ad esempio i modelli porta-pantaloni, quelli di legno, solidi e resistenti, e quelle di plastica, economiche e leggere Tubi appendiabiti : sono dei veri e propri bastoni di metallo che consentono di appendere gli indumenti più pesanti come giacche, cappotti e gonne, evitando le pieghe antiestetiche

: sono dei veri e propri bastoni di metallo che consentono di appendere gli indumenti più pesanti come giacche, cappotti e gonne, evitando le pieghe antiestetiche Stender : lo spazio non sembra mai abbastanza nell’armadio e con gli stender appendiabiti è possibile unire praticità e design

: lo spazio non sembra mai abbastanza nell’armadio e con gli stender appendiabiti è possibile unire praticità e design Armadi in tela: possono essere sfruttati come pratico guardaroba, un’alternativa agli armadi di legno e alle scarpiere Prodotti online Ordinatore armadio Divisori per cassetti Stender