Cambio di stagione nell'armadio: come metterlo in ordine con il metodo giapponese

Fare il cambio di stagione non è solamente la necessità di riporre i vestiti che non si useranno più e tirare fuori quelli adatti alle nuove temperature, se affrontato nel modo giusto, può diventare un momento perfetto per fare il punto, mettere ordine e liberarsi di quello che non ci serve, incidendo positivamente sul nostro umore e facendoci sentire più liberi. L'ordine, infatti, genera benessere.

Così, per evitare che il cambio di stagione diventi una fonte di stress e fatica, abbiamo raccolto tutti i trucchi e consigli da seguire per affrontarlo al meglio e ottenere un guardaroba sempre in ordine in modo facile e veloce.

Il metodo KonMari

Il metodo KonMari, sviluppato dalla guru dell'organizzazione Marie Kondo, si focalizza sull'arte di piegare i vestiti in modo da massimizzare lo spazio e mantenere l'ordine nei cassetti e negli armadi. La tecnica di Kondo è particolarmente rivoluzionaria: vengono piegati in modo da stare in piedi, minimizzando le pieghe e facilitando la scelta dei vestiti.

Piegatura KonMari:

La maggior parte degli indumenti viene piegata lungo la lunghezza, poi in larghezza, e infine arrotolata o piegata fino a quando non può stare in piedi.

Per esempio, una T-shirt viene prima piegata in due lungo la lunghezza (le maniche vengono piegate verso il centro per creare un rettangolo lungo). Poi, viene piegata in tre o in quattro parti, a seconda della lunghezza della maglietta, in modo da creare un piccolo pacchetto rettangolare che può stare in piedi da solo.

Stendi ogni maglietta davanti a te. Piegare ogni lato verso il centro, risvoltare le maniche e ripiegarle all’indietro quando necessario in modo che non sporgano dalla forma rettangolare ottenuta.

Quindi piegare a metà, poi in terzi. Il metodo è lo stesso per le magliette a manica corta, a manica lunga o senza maniche.

L’obiettivo è arrivare ad ottenere un rettangolo che possa essere posizionato in verticale all’interno di cassetti o scatole, in modo da poter visualizzare a colpo d’occhio ciascun capo.

Questo metodo può essere applicato non solo alle magliette, ma anche ad altri indumenti come pantaloni e intimo.

Nello spazio in cui appenderemmo 10 capi, è possibile collocare, piegati, tra i 20 e i 40 capi. Per una rapida visualizzazione, il consiglio è quello di mantenere gli indumenti più pesanti sulla sinistra e quelli più leggeri sulla destra; discorso simile per i colori: gli indumenti chiari vanno riposti davanti, quelli scuri nel fondo delle scatole o dei cassetti.