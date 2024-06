Bonus Condizionatore: contributo per chi lo acquista o sostituisce

Chi almeno una volta in estate ha desiderato entrare in una stanza e trovarla fresca? Durante i mesi più caldi, si ha la necessità di avere un po’ di refrigerio sia in casa che in ufficio, perché l’afa e le temperature elevate rendono faticosa ogni attività. Aprire le finestre per stare bene il più delle volte non serve e l’unica soluzione è dotarsi del condizionatore capace di regalarci qualche ora di fresco anche nelle giornate più torride.

Anche per il 2024, il Governo ha stanziato diverse agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di condizionatori ad alta efficienza energetica purchè inverter, cioè che possono raffrescare o riscaldare. Ecco una sintesi delle principali detrazioni fiscali disponibili:

Bonus Ristrutturazioni Edilizie al 50%

Applicabile all'acquisto e all'installazione di condizionatori con pompa di calore che sostituiscono impianti esistenti.

Detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro.

Fruibile in 10 anni.

Bonus Mobili al 50%

Per l'acquisto di condizionatori nell'ambito di immobili in ristrutturazione.

Detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro.

Fruibile in 10 anni.

Ecobonus al 65%

Per condizionatori con pompa di calore di classe A++ o superiore che migliorano la prestazione energetica invernale.

Detrazione del 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di 46.154 euro.

Fruibile in 10 anni.

Superbonus 110%

Per condizionatori con pompa di calore in abbinamento ad altri interventi di efficientamento energetico.

Detrazione del 110% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro per intervento.

Detrazione cedibile a terzi o utilizzabile per il pagamento delle imposte.

Requisiti

Condizionatori a pompa di calore con classe energetica A++ o superiore.

Installazione effettuata da un tecnico certificato.

Conservazione delle fatture e della documentazione relativa.

Come Ottenere il Bonus

Per ottenere il bonus, è necessario rispettare i seguenti passaggi:

Scegliere un condizionatore a pompa di calore che sostituisce uno più inquinante o che può essere utilizzato anche per il riscaldamento invernale.

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico certificato per ottenere l'attestato di conformità e il libretto d'impianto.

Pagamento

Pagare con bonifico bancario dedicato ai bonus sulla casa. Non è necessario fare domanda all'Enea per il bonus condizionatori.

Conservare le fatture (acquisto e installazione possono essere fatturate separatamente).

Portare in detrazione la spesa nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Sconto in Fattura: Alcuni rivenditori offrono la possibilità di applicare direttamente lo sconto in fattura, riducendo così l'importo da pagare al momento dell'acquisto.

Cessione del Credito: Il credito d'imposta maturato può essere ceduto a terzi, come istituti di credito, per ottenere liquidità immediata.

Incentivi Locali - Alcuni Comuni offrono contributi a fondo perduto per l'acquisto di condizionatori a basso consumo energetico.