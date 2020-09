Arredamento vintage, per una casa dal sapore retrò: preziosi consigli e i migliori negozi di Verona

Se pensiamo agli anni 20, non possiamo fare a meno di un ambiente in cui lo sfarzo e il lusso si accompagnano alla praticità . Prendendo spunto dall’art decò e dal Bauhaus il legno, l’acciaio e il vetro vengono affiancati da materiali come l’alluminio e il poliestere.

Arredamento vintage anni '50:

Forme curve e bombate, caratterizzate dall’essenzialità sono i tratti distintivi degli arredi e degli elettrodomestici che hanno spopolato nel corso degli anni cinquanta.Se volete un ambiente in pieno stile vintage, non dovranno mancare nella vostra casa, mobili in legno con inserti in metallo o in plastica perfetti per far risaltare i colori caldi e tenui degli anni 50.

In cucina, frigoriferi e tostapane bombati, dalle linee armoniose, in salotto, divani e poltrone in pelle abbinati a lampadari e scaffali in metallo per ricreare il perfetto stile industriale.