Stai pensando di acquistare un appartamento in condominio? I pro e i contro

Chi è in cerca di un'abitazione ha senza dubbio tra le ipotesi quella di andare a vivere in un condominio. In Italia ci sono circa un milione di condomini dove vivono 14 milioni di famiglie.

COSA È UN CONDOMINIO

È possibile rispondere in diversi modi, essendo il concetto riferibile a svariati profili. Il condominio è una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Data la definizione di condominio, si pone subito il problema di individuare quei casi concreti ai quali si applica la disciplina codicistica. In particolare, a livello numerico quando si può dire che si è di fronte ad un condominio? È sufficiente che i condomini siano due, tre o di più? Come si identifica un condominio? Basterà la presenza di due differenti proprietari esclusivi di diverse porzioni dell’immobile (condominio minimo), definiti ai fini di legge condomini, perché si debba applicare la disciplina del condominio. Questi può svilupparsi tanto in senso verticale, il classico edificio condominiale a più piani, quanto in senso orizzontale, come ad esempio i residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune come strade interne o l'illuminazione. E si è di fronte al supercondominio, quando questo è composto da più edifici condominiali legati tra loro da beni o servizi comuni. Così, per esemplificare, un gruppo di quattro o cinque edifici, che abbia in comune un parco o i servizi di fognatura, è catalogabile come supercondominio. L’ultimo aspetto tecnico da evidenziare in questa lunga ma doverosa premessa è quando nasce l’obbligo di avere un amministratore di condominio. La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. Nove, dunque, è il numero minimo di condomini che rende obbligatoria la nomina.

I PRO E I CONTRO SECONDO MICHELE FERRONI DELL'IMMOBILIARE FERRONI

Un'abitazione in condominio è mediamente meno costosa da acquistare rispetto ad una casa o ad una villetta a schiera o ad una casa semindipendente. Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie sono ripartire secondo una tabella millesimale che terrà conto tra l’altro anche delle differenti dimensioni degli appartamenti che compongono il condominio, a differenza di una casa indipendente dove tutti i costi sono a carico del singolo proprietario. Il condominio solitamente è ubicato in un centro o in un quartiere di periferia di una città. Ciò permetterà di accedere ad una serie di servizi come mezzi di trasporto pubblici, scuole, uffici pubblici e negozi vari. Le case indipendenti o villette hanno un’ubicazione tendenzialmente periferica o suburbana, dove talvolta alcuni dei servizi precedentemente elencati non sono presenti. Acquistato per investimento, l'abitazione in condominio permette una locazione più rapida avendo mediamente un canone mensile più basso di una villetta o di una casa. La platea di potenziali conduttori sarà quindi più ampia rispetto a quella interessata o che si potrà permettere il canone di un soluzione maggiormente indipendente. Alcuni tipi di condominio come i residence in località turistiche possono offrire dei servizi e aree comuni come ad esempio piscine o campi da tennis, che se altrimenti abbinati ad una casa a schiera o una casa indipendente avrebbero costi di realizzazione e manutenzione proibitivi.

CONSIDERAZIONI FINALI

Bisogna fare attenzione se ci sono molti appartamenti in vendita, in quanto, a meno che l'edificio non sia di nuova costruzione e quindi tutto in vendita, ciò potrebbe significare che c’è un alto livello di insoddisfazione nell’edificio. E poi, le dimensioni del condominio piacciono? È nel quartiere giusto? L'edificio è adeguatamente mantenuto e le spese conseguenti sono ragionevoli o alla tua portata? Queste considerazioni indicheranno la giusta direzione per l'acquisto di un appartamento in un condominio.