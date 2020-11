Albero di Natale 2020: le decorazioni must have

Che tu ama rnamenti sofisticati o semplici, se non sai come decorare il tuo albero di Natale, ti diamo fantastiche idee in modo che tu possa prestare attenzione ai minimi dettagli. Se vuoi un risultato da dieci, scegli un albero di Natale naturale. Visita un vivaio e lasciati rapire dal suo profumo. Alla fine dei festeggiamenti puoi sempre trapiantarlo in giardino, in campo o chiamare il tuo Comune per occuparsene.

Ce l'hai già a casa e hai deciso la sua posizione ma ora stai pensando a come addobbarlo?

Ecco per te quattro idee per addobbare il tuo albero di Natale

Albero di Natale 2020

Il must have del Natale 2020 è il cozy, una tendenza che sta avendo sempre più successo perchè rende l’ambiente confortevole e romantico. Tra i colori che rappresentano meglio questo stile c’è senza dubbio il bianco che dona luce e profondità anche agli ambienti più piccoli. Per ricreare il perfetto stile scandinavo, è possibile abbinare il total white ad accessori in legno o argento, se volete richiamare i paesaggi innevati, potete scegliere l’albero bianco arricchito solo da lucine e palline trasparenti e il risultato sarà di sicuro raffinato ed elegante!

Albero di Natale con ghirlande

Scegli per le prime ghirlande natalizie , come quelle nell'immagine, a base di pigne dai toni naturali e campanellini rossi che appena toccandole sentirai il loro gioioso tintinnio. Per i piccoli oggetti, scegli sfere di cristallo, ornamenti in ceramica e pigne con corde o nastri bianchi.

Albero di Natale Oro&Argento

Se ami l'eleganza questo è il classico albero natalizio che fa al caso tuo! Decorazioni e addobbi dorati e argentati permettono di avere un ambiente brillante in pieno stile natalizio. Se volte creare un ambiente glam, potete spruzzare alcuni rami dell’albero con vernice brillantinata.

Albero di Natale Rosso

Se ami la tradizione, non possono mancare le tonalità rosse! . Chi ama lo stile vintage può accostare la nuance ad elementi in argento, se invece si vuole un risultato più brillante non si può fare a meno di addobbi dorati, l’importante è dare all’ambiente un tocco natalizio.