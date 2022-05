Ci vediamo in biblioteca a Nogara: Sandra Manzella presenta "L'oasi delle rose"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Giovedì 5 Maggio ore 20.45 - 7° appuntamento di "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" (3 edizione) presso la Biblioteca Civica "Elisa Masini" interno Palazzo Maggi di Nogara Evento firmati Pianura Cultura sezione "Libri da Gustare" SANDRA MANZELLA presenta L'OASI DELLE ROSE - Il Lebrosario del Cairo Il lebbrosario di Abu Zaabal, a una quarantina di chilometri a nord est del Cairo, è un microcosmo in cui convivono disperazione e gioia e in cui le suore missionarie comboniane ed elisabettine portano da decenni aiuto e conforto ai malati. Questo libro racconta le profonde emozioni suscitate dall'incontro con i lebbrosi. Piccoli episodi di quotidianità si intrecciano alle vicende personali dei malati che, inaspettatamente, raccontano volentieri le loro storie passate e la realtà che stanno vivendo. Il mondo di Abu Zaabal è doloroso e difficile, ma anche pieno di amore, di semplice progettualità, di gesti solidali.

Le voci delle prime missionarie raccontano le difficoltà degli inizi e gli atti di generosità, che come un positivo contagio, hanno permesso la costruzione di alloggi accoglienti, sale operatorie, laboratori di protesi, attivando una solida rete di volontari disposti a donare il proprio tempo ai malati, da sempre ultimi tra gli ultimi. a conclusione rinfresco offerto da BAR MILLY CAFFE' di Nogara Introduce Marco Falco ( A.C. La Pianura) saluta Claudia De Fanti ( Pianura Cultura referente Viviamo La Bassa.) Si consiglia la prenotazione info: 3737346540 - ufficiostampa.lapianura@gmail.com.