Vitamina E: la migliore alleata per la fertilità femminile, il cuore, pelle e capelli

La vitamina E, essenziale per il funzionamento dell'organismo, appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili. Molte delle sue funzioni sono legate alla sua azione antiossidante e alle sue proprietà antinfiammatorie, che aiutano a migliorare il sistema immunitario, pelle e capelli.

Alimenti che contegono vitamina E

Può essere acquistata sotto forma di integratore alimentare in farmacie, negozi di alimenti naturali o negozi online, o la puoi trovare in alcuni alimenti. Se vuoi che la tua dieta includa cibi ricchi di vitamina E , consuma olio di oliva vergine (e quelli da semi non raffinati), olive, noci, germe di grano, avocado e verdure a foglia verde (spinaci, bietole, broccoli, ecc.).

Benefici della Vitamina E

La funzione principale della vitamina E nell'organismo è quella di neutralizzare i danni che i radicali liberi provocano alle cellule, per questo motivo potrebbe fornire diversi benefici per la salute, come ad esempio:

Migliora il sistema immunitario: un adeguato apporto di vitamina E, soprattutto nelle persone anziane, aiuta a migliorare il sistema immunitario perché i radicali liberi possono compromettere la normale risposta del corpo ai patogeni. Migliora la salute della pelle e dei capelli: la vitamina E sostiene l'integrità della pelle e mantiene le membrane cellulari, aumentandone la compattezza. Per questo potrebbe prevenire l'invecchiamento precoce e la comparsa delle rughe; migliorare la guarigione e alcune condizioni della pelle, come la dermatite atopica; oltre ad evitare i danni causati dai raggi UV sulla pelle. Potrebbe migliorare la resistenza e la forza muscolare: la vitamina E può fornire effetti benefici contro il danno tissutale ossidativo indotto dall'esercizio, che può aumentare la forza e la resistenza muscolare, oltre a promuovere il recupero post-allenamento. Migliora il fegato grasso : grazie alla sua azione antiossidante e antinfiammatoria, questa vitamina aiuta a ridurre gli enzimi epatici elevati che causano danni al fegato. Fertilità femminile: migliora e preserva la funzione ovarica, aumentando quindi la fertilità femminile e rivelandosi una grande alleata della salute della donna. Protegge il sistema cardiovascolare: poiché previene l’ossidazione del colesterolo cattivo (LDL), che si deposita quindi con maggiore difficoltà nelle arterie, ed è in grado di ridurre i processi di aggregazione delle piastrine - in questo modo aiuta a ridurre il rischio di sviluppare placche aterosclerotiche, problemi cardiaci e circolatori nonché ictus e infarto

Come prendere la vitamina E