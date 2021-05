Alga spirulina: come dimagrire con questo superfood

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’alga spirulina: a cosa serve, i benefici, come usarla

Appartenente alla famiglia delle alghe, la spirulina è un prodotto che negli ultimi anni viene considerato uno degli integratori più benefici per la salute. Una grande qualità che condivide con altri come nutrire gli astronauti nello spazio, generare ossigeno o perdere peso.Questa alga è ricca di aminoacidi, è povera di grassi e ricca di proteine ??di grande valore calorico e acidi grassi essenziali. Inoltre, ha anche grandi proprietà nutritive , che, come è stato dimostrato, hanno una grande influenza sul nostro cervello. A tutte queste proprietà aggiungiamo la sua capacità di aiutarti a perdere peso . La spirulina è considerata da molti esperti un ingrediente essenziale nelle diete dimagranti . La sua capacità di accelerare il metabolismo e controllare l'appetito ha portato molti ricercatori a considerarlo un "superfood".

Alga spirulina fa dimagrire?

In realtà, non ci sono prove scientifiche che la spirulina faccia dimagrire o aiuti nella digestione. Sicuramente però, dato il suo contenuto proteico è stata consigliata nelle diete degli sportivi. Ma la vitamina B12 fornita dalla spirulina è inattiva e, quindi, non è consigliata nelle diete vegane o vegetariane.

Benefici dell’alga spirulina

Tra i principali benefici che derivano dall’assunzione dell’alga spirulina possiamo trovare:

azione antiossidante – grazie alla presenza di vitamine, ficobiline ed altri pigmenti, tra cui la clorofilla, la spirulina ha forti proprietà antiossidanti, favorendo memoria e concentrazione, contrastando i radicali liberi e proteggendo l’organismo dai danni che questi possono causare, come invecchiamento precoce, malattie neurodegenerative, alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica;

ha forti proprietà antiossidanti, favorendo memoria e concentrazione, contrastando i radicali liberi e proteggendo l’organismo dai danni che questi possono causare, come invecchiamento precoce, malattie neurodegenerative, alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica; prevenzione delle malattie cardiovascolari - grazie alla presenza di omega-6 e dell'acido gamma linolenico, l'alga spirulina aiuta a migliorare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, normalizzare la pressione arteriosa, partecipare alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario;

aiuta a migliorare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, normalizzare la pressione arteriosa, partecipare alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario; supporto nutrizionale nelle diete vegane e vegetariane

supporto nello stato di salute di atleti sottoposti ad allenamenti intensi;

protezione dell’organismo dai danni indotti dallo stress ossidativo e dall’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.

Come assumere correttamente la spirulina per perdere peso?

La spirulina se si vuole avere un effetto dimagrante va assunta come segue: Si consiglia una quantità giornaliera compresa tra 3 e 5 grammi , a seconda del peso. Ciò equivale a un piccolo cucchiaio di polvere di spirulina o da 6 a 10 compresse da 500 mg. Affinché funzioni correttamente, la dose deve essere assunta mezz'ora prima di ogni pasto per ridurre l'appetito.