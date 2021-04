Soap brows: la nuova tendenza per sopracciglia perfette

L'ultimo must per sopracciglia da star sono le soap brows, ovvero le sopracciglia “insaponate”!

Vediamo assieme di cosa si tratta!

Soap brows: come funziona

Per i principianti, la tendenza prende il nome da una tecnica di modellatura delle sopracciglia in cui si utilizza una saponetta (come quella che si tiene sul lavandino) per pulire le sopracciglia al posto del normale gel per sopracciglia. Tutto quello che devi fare è prendere una spazzolina per sopracciglia pulita, sporcarla bene di sapone e spazzolare le sopracciglia nella direzione in cui vuoi che vadano. Sembra strano, sì, ma è utile per modellare le sopracciglia e mantenere i peli in posizione per periodi di tempo più lunghi.

Il miglior sapone per sopracciglia

Il sapone per sopracciglia di Tuknon è il più acquistato e apprezzato dalle utenti Amazon. Questo prodotto, infatti, è perfetto per modellare e fissare le sopracciglia, dando spessore, volume e consistenza per un effetto curatissimo e naturale, ma anche per far durare il trucco più a lungo.

Privo di colore e di odore, impermeabile e resistente al sudore, questo sapone per sopracciglia è realizzato con materiali delicati e non irritanti, ha una formula completamente naturale e organica, non macchia, non lascia residui e non provoca irritazioni. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed è facilissimo da usare, anche grazie al comodo scovolino angolare incluso nella confezione: basterà bagnare leggermente lo scovolino in dotazione e strofinarlo sul sapone, poi pettinare le sopracciglia a proprio piacimento.

