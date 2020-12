Scrub fai da te: le tre ricette migliori per la cura della nostra pelle e dei nostri capelli

Quando parliamo di bellezza, gli scrub fatti in casa sono uno dei principali Must Have! Scopri come avere una pelle lucida e levigata, con uno scrub naturale! Scopri le nostre migliori ricette che ti aiuteranno a vivere un'esperienza degna di una spa . L' esfoliante corpo fatto in casa non è solo per chi ha problemi di pelle, l'esfoliazione ha un ruolo importante nella nostra routine quotidiana.

Benefici dello scrub per la nostra pelle

Promuove la rigenerazione cellulare

Combatte l'accumulo di cellule morte

Pulisce i pori e rimuovono le impurità.

Recupera la lucentezza della pelle.

Impedisce l'invecchiamento precoce.

Scrub fai da te per il viso

INGREDIENTI

1 tazza di zucchero di canna

1/2 tazza di olio d'oliva

1 cucchiaio succo di limone

PROCEDIMENTO

Mescolare tutti gli ingredienti fino a quando non saranno ben amalgamati. Lasciare in posa per 10 minuti. Risciacquare. Questo tipo di scrub in particolare aiuta ad elimina le cellule morte e lascia la pelle morbida.

Scrub fai da te per il corpo

INGREDIENTI

1/2 banana

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di yogurt bianco

PROCEDIMENTO

Mescola tutti gli ingredienti in una ciotola. Applica su tutto il corpo. Lasciare in posa 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Questo tipo di scrub oltre ad idratare la pelle, la protegge.

Scrub fai da te per il cuoio capelluto

Avere una cute sana e pulita è il primo passo per capelli leggeri e luminosi: infatti, le micro particelle che si depositano sul cuoio capelluto, come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, vanno ad ostruire i bulbi piliferi ed i follicoli, rendendo i capelli opachi, pesanti e spenti e facendoli crescere più lentamente e più fini. Per questo, uno scrub periodico sul cuoio capelluto renderà i capelli più morbidi, lucenti e sani.

Ingredienti:

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di sale marino

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di aceto di mele

Versa in una ciotola l'olio di cocco, il miele, l'aceto di mele ed il sale marino, mescolandoli bene, poi applica il composto sulle radici dei capelli, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto per qualche minuto. Lascia in posa per qualche minuto, poi risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.